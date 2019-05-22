Сільська рада на Волині намагалася незаконно використати 9,6 мільйона з держбюджету

Володимир-Волинська місцева прокуратура Волинської області звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби до однієї з селищних рад Горохівського району та суб’єкта господарювання, вимагаючи визнати недійсним договір про закупівлю робіт на загальну суму 9,6 млн. грн.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Прокурори з'ясували, що селищна рада за результатами проведення процедури відкритих торгів допустила порушення вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та уклала договір на проведення робіт з будівництва очисних споруд в селищі з підприємством, пропозиція якого була найдорожчою серед поданих, а також не відповідала вимогам тендерної документації.Попри те, що Антимонопольним комітетом України та Західним офісом Держаудитслужби виявлено низку порушень, орган місцевого самоврядування відмовився скасовувати свої рішення та уклав незаконний договір.Втрутившись у ситуацію, прокурори домоглися розірвання договору про закупівлю робіт, упередивши таким чином незаконне використання 9,6 млн грн коштів державного бюджету.