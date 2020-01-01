У Володимирі зупинили опалювальний сезон

Зважаючи на зростання температури повітря, з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв 9 квітня видане розпорядження міського голови щодо призупинення опалювального сезону.Надання послуг з теплопостачання продовжиться тільки у Володимир-Волинському територіальному медичному об’єднанні, - пишуть на офіційному сайті міста.Виходячи з кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів не нижче +8ºС, беручи до уваги інформацію Волинського обласного центру з гідрометеорології, керуючись Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (зі змінами), відповідно п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження міського голови «Про призупинення опалювального сезону 2019-2020 років», прийняте рішення про призупинення опалювального сезону 2019 – 2020 рр. з 10.04.2020 р, крім котельні Володимир-Волинського ТМО.Подача гарячої води для всіх категорій буде здійснюватись згідно діючого графіку до 21.04.2020 року.Нагадуємо, у КП "Володимир-Волинськтеплоенерго" провели перерахунок плати в сторону зменшення за березень 2020 року за послуги з централізованого опалення (на 27,6%) та централізованого постачання гарячої води (на 25,7%) для населення.