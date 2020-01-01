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У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО

У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО
Задля недопущення поширення коронавірусу на території Іваничівської об’єднаної територіальної громади проводиться дезінфекція доріг та вулиць.

9-го квітня провели дезінфекцію доріг та вулиць в смт. Іваничі, – інформує сайт селищної ради.

Санітарну обробку здійснюють працівники ВУЖКГ смт Іваничі спеціально обладнаною технікою із застосуванням дезінфікуючого розчину під контролем відповідальних осіб місцевої комісії з ТЕБ і НС.

"Шановні мешканці громади, інформуємо, що санітарною обробкою будуть охоплені всі дороги та вулиці ОТГ, включно з усіма селами.
Просимо жителів громади з розумінням поставитися до робіт з дезінфекції, а також дотримуватися усіх заходів запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Піклуйтеся про власне здоров’я та бережіть себе!", – йдеться в повідомленні.

У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО

У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО

У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО

У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО

У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО

У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО


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Теги: іваничі, карантин, дезінфекція
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