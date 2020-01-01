У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО
09 квітень, 23:23
Задля недопущення поширення коронавірусу на території Іваничівської об’єднаної територіальної громади проводиться дезінфекція доріг та вулиць.
9-го квітня провели дезінфекцію доріг та вулиць в смт. Іваничі, – інформує сайт селищної ради.
Санітарну обробку здійснюють працівники ВУЖКГ смт Іваничі спеціально обладнаною технікою із застосуванням дезінфікуючого розчину під контролем відповідальних осіб місцевої комісії з ТЕБ і НС.
"Шановні мешканці громади, інформуємо, що санітарною обробкою будуть охоплені всі дороги та вулиці ОТГ, включно з усіма селами.
Просимо жителів громади з розумінням поставитися до робіт з дезінфекції, а також дотримуватися усіх заходів запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Піклуйтеся про власне здоров’я та бережіть себе!", – йдеться в повідомленні.
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9-го квітня провели дезінфекцію доріг та вулиць в смт. Іваничі, – інформує сайт селищної ради.
Санітарну обробку здійснюють працівники ВУЖКГ смт Іваничі спеціально обладнаною технікою із застосуванням дезінфікуючого розчину під контролем відповідальних осіб місцевої комісії з ТЕБ і НС.
"Шановні мешканці громади, інформуємо, що санітарною обробкою будуть охоплені всі дороги та вулиці ОТГ, включно з усіма селами.
Просимо жителів громади з розумінням поставитися до робіт з дезінфекції, а також дотримуватися усіх заходів запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Піклуйтеся про власне здоров’я та бережіть себе!", – йдеться в повідомленні.
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