У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО





9-го квітня провели дезінфекцію доріг та вулиць в смт. Іваничі, –



Санітарну обробку здійснюють працівники ВУЖКГ смт Іваничі спеціально обладнаною технікою із застосуванням дезінфікуючого розчину під контролем відповідальних осіб місцевої комісії з ТЕБ і НС.



"Шановні мешканці громади, інформуємо, що санітарною обробкою будуть охоплені всі дороги та вулиці ОТГ, включно з усіма селами.

Просимо жителів громади з розумінням поставитися до робіт з дезінфекції, а також дотримуватися усіх заходів запобігання поширенню коронавірусної інфекції.



Піклуйтеся про власне здоров’я та бережіть себе!", – йдеться в повідомленні.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Задля недопущення поширення коронавірусу на території Іваничівської об’єднаної територіальної громади проводиться дезінфекція доріг та вулиць.9-го квітня провели дезінфекцію доріг та вулиць в смт. Іваничі, – інформує сайт селищної ради.Санітарну обробку здійснюють працівники ВУЖКГ смт Іваничі спеціально обладнаною технікою із застосуванням дезінфікуючого розчину під контролем відповідальних осіб місцевої комісії з ТЕБ і НС."Шановні мешканці громади, інформуємо, що санітарною обробкою будуть охоплені всі дороги та вулиці ОТГ, включно з усіма селами.Просимо жителів громади з розумінням поставитися до робіт з дезінфекції, а також дотримуватися усіх заходів запобігання поширенню коронавірусної інфекції.Піклуйтеся про власне здоров’я та бережіть себе!", – йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію