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Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*

Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*
Компанія «Єврохолдінг» отримує чимало запитань про фінансові умови при купівлі квартири, розтермінування, величину першого внеску та захист інвестицій.

На сьогодні «Єврохолдінг» будує в Луцьку два житлових комплекси «Яровиця» та «Dream Town». Розуміючи потреби своїх покупців, тут пропонують чимало варіантів купівлі житла в обох комплексах.

Придбання квартири в розтермінування — зручний фінансовий інструмент інвестування та гарна альтернатива кредитуванню. Купуючи житло на виплату, покупець виплачує його вартість фіксованими частинами протягом наперед визначеного часу.

Компанія «Єврохолдінг» розробила програму LITE-розтермінування: перший внесок всього 10% і клієнт – власник квартири в інноваційному комплексі в самому серці Луцька «Яровиці» чи у кварталі нових лучан «Dream Town».

Деталі та можливості програми LITE-розтермінування:

– Перший внесок. Може бути від 10% від встановленої вартості квартири. Вигідніше, звичайно, сплачувати 50% чи 70%. Тоді ви отримуєте знижку до 500 грн/кв.м.

– Тривалість розтермінування 12 місяців, можливе також індивідуальне – до 24 місяців.

– Користуючись програмою, вигідно купувати паркінг - 0% переплат на 12 місяців, покупець обирає розмір першого внеску, залишок ділиться на рівномірні щомісячні платежі.

Чому вигідно купувати вже, використовуючи програму LITE-розтермінування, а не збирати кошти на купівлю квартири і сплачувати, коли сума буде достатньою на виплату вартості всієї квартири:

– Ви обирає найкращі планування, метражі, вигляд з вікна, а не за залишковим принципом.

– На стадії будівництва можна вносити корективи в планування квартири, щоб зробити її максимально комфортною для себе.

– Ви фіксуєте ціну, вартість оплачених квадратних метрів не може бути змінена в жодному разі.

– Чим раніше ви починаєте виплачувати квартиру, тим в кінцевому результаті вона вийде дешевшою. Адже статистика ринку свідчить: квартира у завершеному будинку стає дорожчою орієнтовно на 20% від ціни на початку будівництва.
Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*

«Єврохолдінг» пропонує нові можливості для вигідних інвестицій. Ви можете придбати квартиру в зданому будинку «Яровиці». Це надійна фінансова інвестиція і комфортне житло в центрі Луцька.

Щоб дізнатися більше, телефонуйте: «Яровиця» - 050 402 05 05 та «Dream Town» – 099 327 27 27. Слідкуйте за сторінками у соцмережах, де є інформація про вигідні умови купівлі, акції та новини будівництва.

Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*
Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*
Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*
Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*
Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*

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Теги: Єврохолдінг, Яровиця, Dream Town
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