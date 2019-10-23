Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*

Компаніяотримує чимало запитань про фінансові умови при купівлі квартири, розтермінування, величину першого внеску та захист інвестицій.На сьогодні «Єврохолдінг» будує в Луцьку два житлових комплексита. Розуміючи потреби своїх покупців, тут пропонують чимало варіантів купівлі житла в обох комплексах.Придбання квартири в розтермінування — зручний фінансовий інструмент інвестування та гарна альтернатива кредитуванню. Купуючи житло на виплату, покупець виплачує його вартість фіксованими частинами протягом наперед визначеного часу.Компанія «Єврохолдінг» розробила: перший внесок всього 10% і клієнт – власник квартири в інноваційному комплексі в самому серці Луцька «Яровиці» чи у кварталі нових лучан «Dream Town».– Перший внесок. Може бути від 10% від встановленої вартості квартири. Вигідніше, звичайно, сплачувати 50% чи 70%. Тоді ви отримуєте знижку до 500 грн/кв.м.– Тривалість розтермінування 12 місяців, можливе також індивідуальне – до 24 місяців.– Користуючись програмою, вигідно купувати паркінг - 0% переплат на 12 місяців, покупець обирає розмір першого внеску, залишок ділиться на рівномірні щомісячні платежі., а не збирати кошти на купівлю квартири і сплачувати, коли сума буде достатньою на виплату вартості всієї квартири:– Ви обирає найкращі планування, метражі, вигляд з вікна, а не за залишковим принципом.– На стадії будівництва можна вносити корективи в планування квартири, щоб зробити її максимально комфортною для себе.– Ви фіксуєте ціну, вартість оплачених квадратних метрів не може бути змінена в жодному разі.– Чим раніше ви починаєте виплачувати квартиру, тим в кінцевому результаті вона вийде дешевшою. Адже статистика ринку свідчить: квартира у завершеному будинку стає дорожчою орієнтовно на 20% від ціни на початку будівництва.«Єврохолдінг» пропонує нові можливості для вигідних інвестицій. Ви можете придбати квартиру в зданому будинку «Яровиці». Це надійна фінансова інвестиція і комфортне житло в центрі Луцька.Щоб дізнатися більше, телефонуйте: «Яровиця» - 050 402 05 05 та «Dream Town» – 099 327 27 27. Слідкуйте за сторінками у соцмережах, де є інформація про вигідні умови купівлі, акції та новини будівництва.