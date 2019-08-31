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За добу на Волині гасили 10 пожеж

За добу на Волині гасили 10 пожеж
Рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області продовжують боротись з пожежами, що виникають в екосистемах через порушення громадянами правил пожежної та екологічної безпеки.

Про це повідомляють на офіційному сайті рятувальників.

Тільки протягом минулої доби, 9 квітня, ліквідовано 10 пожеж сухої трави, сміття та чагарників, а також одну пожежу на торф’янику. Ще з двома пожежами рятувальники боролися поблизу села Щурин Рожищенського району, де виникло загоряння торфу та чагарників на площі 0,7 га та села Залаззя Любешівського району, площа загоряння торф’яника - 8,2 гектара.

Над гасінням пожеж, окрім рятувальників, працювали рятувальники місцевих пожежних частин сіл Доросині та Залаззя, а також активно допомагає місцеве населення, залучено 30 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки,1 трактор.

Всього для ліквідації пожеж в екосистемах минулої доби залучались 18 пожежних машин та 84 рятувальники Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області.

За добу на Волині гасили 10 пожеж

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Теги: дснс, рятувальники, пожежа
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