Волинських фермерів попереджають про небезпечного шкідника





Про це



Як зазначають експерти, за умов теплої сухої погоди активність шкідника різко зросте, що призведе до пошкодження рослин та втрат урожаю. Тому спеціалістам господарств усіх форм власності слід проводити систематичні обстеження посівів і в разі перевищення порогу економічної шкідливості (для ріпакового квіткоїда становить: в період утворення бутонів – 1,0 жук/рослину, два тижні перед цвітінням – 2-3 жуки/рослину, на початку цвітіння – 5-6 жуків/рослину) за температури повітря не нижче +12 ºС необхідне проведення заходів по знищенню фітофагів шляхом крайових або суцільних обробітків посівів дозволеними інсектицидами, суворо дотримуючись регламентів їх використання та вимог охорони праці й навколишнього середовища.



Захисні обробки проводять інсектицидами згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні» з дотриманням регламентів їх застосування.



Обробітки необхідно проводити в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години.



Не менше як за три доби, про час та місце проведення обробітків, необхідно обов'язково попереджувати голів сільських і селищних рад, ОТГ та пасічників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними проведених обстежень у Володимир-Волинському, Луцькому та Рожищенському районах виявлено масове пробудження, вихід з місць зимівлі та заселення посівів озимого ріпаку ріпаковим квіткоїдом.Про це повідомляють на сайті Держспоживслужби у Волинській області.Як зазначають експерти, за умов теплої сухої погоди активність шкідника різко зросте, що призведе до пошкодження рослин та втрат урожаю. Тому спеціалістам господарств усіх форм власності слід проводити систематичні обстеження посівів і в разі перевищення порогу економічної шкідливості (для ріпакового квіткоїда становить: в період утворення бутонів – 1,0 жук/рослину, два тижні перед цвітінням – 2-3 жуки/рослину, на початку цвітіння – 5-6 жуків/рослину) за температури повітря не нижче +12 ºС необхідне проведення заходів по знищенню фітофагів шляхом крайових або суцільних обробітків посівів дозволеними інсектицидами, суворо дотримуючись регламентів їх використання та вимог охорони праці й навколишнього середовища.Захисні обробки проводять інсектицидами згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні» з дотриманням регламентів їх застосування.Обробітки необхідно проводити в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години.Не менше як за три доби, про час та місце проведення обробітків, необхідно обов'язково попереджувати голів сільських і селищних рад, ОТГ та пасічників.

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