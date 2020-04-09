Нацгвардійцям хочуть дозволити перевіряти речі та документи українців
Сьогодні, 06:17
Національна гвардія може отримати право виписувати протоколи за адміністративні порушення та перевіряти особисті речі громадян.
Такі правки пропонує внести комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, - пишуть Факти.
"Члени комітету розглянули проект закону щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України № 3105. Один з авторів законопроекту, народний депутат Максим Павлюк передбачає внести зміни до деяких законодавчих актів в частині посилення правоохоронних функцій Нацгвардії. А саме – складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд та огляд речей", – йдеться у повідомленні.
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Такі правки пропонує внести комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, - пишуть Факти.
"Члени комітету розглянули проект закону щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України № 3105. Один з авторів законопроекту, народний депутат Максим Павлюк передбачає внести зміни до деяких законодавчих актів в частині посилення правоохоронних функцій Нацгвардії. А саме – складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд та огляд речей", – йдеться у повідомленні.
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