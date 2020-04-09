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Нацгвардійцям хочуть дозволити перевіряти речі та документи українців

Нацгвардійцям хочуть дозволити перевіряти речі та документи українців
Національна гвардія може отримати право виписувати протоколи за адміністративні порушення та перевіряти особисті речі громадян.

Такі правки пропонує внести комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, - пишуть Факти.

"Члени комітету розглянули проект закону щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України № 3105. Один з авторів законопроекту, народний депутат Максим Павлюк передбачає внести зміни до деяких законодавчих актів в частині посилення правоохоронних функцій Нацгвардії. А саме – складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд та огляд речей", – йдеться у повідомленні.

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Теги: нацгвардія, перевірка, карантин
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