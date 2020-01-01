Як поліпшити сон: поради лікарів





Про це



На думку медиків, іншою шкідливою звичкою перед відходом до сну є переїдання. Не варто захоплюватися на ніч калорійною і жирною їжею – це не тільки додає зайві кілограми, але і негативно позначається на якості сну. Зокрема, багато фахівців пов’язують нічні кошмари зі зловживанням гострою і важкою їжею. Якщо перед сном ви відчуваєте почуття голоду, можна перекусити чимось легким і некалорійним. Наприклад, відмінно підійде стакан кефіру.



Щоб поліпшити якість сну, лікарі радять за кілька годин до того, як лягти спати, займатися фізкультурою. Як відзначають експерти, після фізичних навантажень активація організму тримається близько чотирьох годин. За цим слідує спад, під час якого людині спиться особливо добре.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці відзначають, що звичка засипати під включений телевізор негативно впливає не тільки на якість сну, але і на організм в цілому. Те ж саме стосується звички засинати зі смартфоном.Про це пише Ukrhealth.На думку медиків, іншою шкідливою звичкою перед відходом до сну є переїдання. Не варто захоплюватися на ніч калорійною і жирною їжею – це не тільки додає зайві кілограми, але і негативно позначається на якості сну. Зокрема, багато фахівців пов’язують нічні кошмари зі зловживанням гострою і важкою їжею. Якщо перед сном ви відчуваєте почуття голоду, можна перекусити чимось легким і некалорійним. Наприклад, відмінно підійде стакан кефіру.Щоб поліпшити якість сну, лікарі радять за кілька годин до того, як лягти спати, займатися фізкультурою. Як відзначають експерти, після фізичних навантажень активація організму тримається близько чотирьох годин. За цим слідує спад, під час якого людині спиться особливо добре.

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