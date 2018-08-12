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Лучани скаржаться на антисанітарію у дворі багатоповерхівки

Лучани скаржаться на антисанітарію у дворі багатоповерхівки
Мешканці двору, що на вулицях Ярощука, 26, 28 та Будівельників, 11, скаржаться на нерегулярний вивіз побутових відходів та жахливий стан території біля сміттєвих баків.

Відповідне повідомлення на платформі «Відкрите місто» залишила Марія Волкова, - інформує ІА Волинські новини.

Жінка зазначила, що вкотре залишає скаргу щодо смітників – попередньо вдалося облаштувати баки відповідним накриттям.

«Сміття вивозиться нерегулярно. Також прошу роз'яснити у чиєму підпорядкуванні знаходиться ця ділянка, оскільки жодного разу там не прибиралося. Нагадаю, що поруч – шаховий клуб та дитячий майданчик. Чагарники висотою понад зріст людини не косилися жодного разу. Вітер розносить сміття по всіх навколишніх дворах. Антисанітарія, бите скло та бруд. Усі мешканці навколишніх будинків будуть вдячні за реагування на описану проблему», – вказала лучанка.

Її повідомлення перейняло на опрацювання Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс».

Лучани скаржаться на антисанітарію у дворі багатоповерхівки

Лучани скаржаться на антисанітарію у дворі багатоповерхівки

Лучани скаржаться на антисанітарію у дворі багатоповерхівки

Лучани скаржаться на антисанітарію у дворі багатоповерхівки

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Теги: луцьк, двір, сміття
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