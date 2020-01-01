Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня





Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 29.999.



Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,372.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.681, продаж – 6.622.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.029, а продаж – 27.593.Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 29.999.Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,372.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.681, продаж – 6.622.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію