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Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня

Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.029, а продаж – 27.593.

Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 29.999.

Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,372.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.681, продаж – 6.622.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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