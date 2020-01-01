Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.029, а продаж – 27.593.
Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 29.999.
Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,372.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.681, продаж – 6.622.
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Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 29.999.
Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,372.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.681, продаж – 6.622.
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