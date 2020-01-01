Постріл у дівчину на балконі у Луцьку: деталі інциденту. ВІДЕО





Який стан постраждалої та хто скоїв злочин, - йдеться у матеріалі



Зазначається, що куля влучила у плече 16-річної дівчини, коли та стояла на балконі 8-го поверху.



Сусідка знизу Вікторія Мірковська каже, що стрілок з'явився більш як рік тому – стріляє по вікнах і одне навіть прострелив.



"Воно в мене теж пробите кулею так само. Але це було рік тому. А в тих сусідів, де підстрелили дівчинку, пару років тому підстрелили вікно так само. Видно сліди від кулі. До того таких випадків, щоб попасти в дитину, такого не було", – каже Вікторія Мірковська.



Родичі пораненої дівчини спілкуватися з журналістами не захотіли.



"Розумієте, зараз ведеться слідство і зловмисник бачить це на телебаченні, просто викидає гвинтівку і його не знайдуть", – кажуть вони.



Неповнолітню з пораненням плеча доставили до обласної дитячої лікарні. Її вже прооперували. Лікарі кажуть: кулю витягли, її випустили з пневматичної зброї.



"Після дообстеження було виявлено стороннє тіло в м'яких тканинах. Кулю видалили, стан відповідає післяопераційному періоду", – каже Ігор Дородних, медичний директор волинської дитячої лікарні.



Родичі пораненої звернулися до поліції лише після ушпиталення дівчини.



"Мова йде про хуліганство. Наразі правоохоронці проводять заходи на встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення", – говорить Олег Плазовський, речник ГУ Нацполіції у Волинській області.



Якщо поліція знайде стрілка, йому загрожуватиме за хуліганство із застосуванням зброї до 7 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомі стріляли в 16-річну дівчину , яка стояла на балконі у себе вдома. У неї – кульове поранення плеча. Неповнолітню доправили в лікарню.Який стан постраждалої та хто скоїв злочин, - йдеться у матеріалі "5 каналу" Зазначається, що куля влучила у плече 16-річної дівчини, коли та стояла на балконі 8-го поверху.Сусідка знизукаже, що стрілок з'явився більш як рік тому – стріляє по вікнах і одне навіть прострелив."Воно в мене теж пробите кулею так само. Але це було рік тому. А в тих сусідів, де підстрелили дівчинку, пару років тому підстрелили вікно так само. Видно сліди від кулі. До того таких випадків, щоб попасти в дитину, такого не було", – каже Вікторія Мірковська.Родичі пораненої дівчини спілкуватися з журналістами не захотіли."Розумієте, зараз ведеться слідство і зловмисник бачить це на телебаченні, просто викидає гвинтівку і його не знайдуть", – кажуть вони.Неповнолітню з пораненням плеча доставили до обласної дитячої лікарні. Її вже прооперували. Лікарі кажуть: кулю витягли, її випустили з пневматичної зброї."Після дообстеження було виявлено стороннє тіло в м'яких тканинах. Кулю видалили, стан відповідає післяопераційному періоду", – каже, медичний директор волинської дитячої лікарні.Родичі пораненої звернулися до поліції лише після ушпиталення дівчини."Мова йде про хуліганство. Наразі правоохоронці проводять заходи на встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення", – говорить, речник ГУ Нацполіції у Волинській області.Якщо поліція знайде стрілка, йому загрожуватиме за хуліганство із застосуванням зброї до 7 років позбавлення волі.

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