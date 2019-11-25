Через коронавірус в Україні – мораторій на перевірки бізнесу





Про це повідомив сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області на



Дія мораторію не розповсюджується на документальні позапланові перевірки з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ та фактичні перевірки в частині порушення вимог законодавства з питань:



-обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;



-цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;



-обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами -лічильниками;



-здійснення функцій визначених законодавством у сфері виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, з підстав визначених ст. 80 Податкового кодексу України.



Дія мораторію не розповсюджується на перевірки, завершені по 17 березня 2020 року включно згідно з відповідними наказами на їх проведення. За результатами таких перевірок контролюючим органом забезпечується оформлення актів (довідок) перевірок та надіслання (вручення) платникам податків податкових повідомлень-рішень з дотриманням порядку та термінів, визначених ПКУ.



Слід враховувати, що введення мораторію на проведення перевірок не позбавляє платників податків права подавати відповідно до пункту 86.7 статті 86 Податкового кодексу заперечення до актів перевірок, завершених до запровадження мораторію, та оскаржувати прийняті за їх результатами податкові повідомлення-рішення.



Разом з тим, платникам податків, як мають бажання взяти участь у розгляд заперечень до такого акта перевірки або скарги на податкові повідомлення-рішення, з метою обговорення встановлених під час перевірки порушень, надання додаткових пояснень платника податків при такому розгляд, слід врахувати необхідність виконання контролюючим органом та всіма громадянами України заходів безпеки, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, як передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». На час проведення карантинних заходів контролюючим органам та платникам податків необхідно здійснювати спілкування з дотриманням профілактичних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.



Тому платникам податків доцільно розглянути можливість надання додаткових доказів та інформації поштою або в електронному вигляд.



Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершені станом на цю дату, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень (наказів) контролюючим органом.



При цьому на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 Податкового кодексу.



Довідково: Закони України від 17 березня 2020 року № 533-IX та від 30 березня 2020 року № 540-IX.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На період по 31 травня 2020 запроваджується мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок.Про це повідомив сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області на сайті Луцької міської ради.Дія мораторію не розповсюджується на документальні позапланові перевірки з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ та фактичні перевірки в частині порушення вимог законодавства з питань:-обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;-цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;-обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами -лічильниками;-здійснення функцій визначених законодавством у сфері виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, з підстав визначених ст. 80 Податкового кодексу України.Дія мораторію не розповсюджується на перевірки, завершені по 17 березня 2020 року включно згідно з відповідними наказами на їх проведення. За результатами таких перевірок контролюючим органом забезпечується оформлення актів (довідок) перевірок та надіслання (вручення) платникам податків податкових повідомлень-рішень з дотриманням порядку та термінів, визначених ПКУ.Слід враховувати, що введення мораторію на проведення перевірок не позбавляє платників податків права подавати відповідно до пункту 86.7 статті 86 Податкового кодексу заперечення до актів перевірок, завершених до запровадження мораторію, та оскаржувати прийняті за їх результатами податкові повідомлення-рішення.Разом з тим, платникам податків, як мають бажання взяти участь у розгляд заперечень до такого акта перевірки або скарги на податкові повідомлення-рішення, з метою обговорення встановлених під час перевірки порушень, надання додаткових пояснень платника податків при такому розгляд, слід врахувати необхідність виконання контролюючим органом та всіма громадянами України заходів безпеки, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, як передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». На час проведення карантинних заходів контролюючим органам та платникам податків необхідно здійснювати спілкування з дотриманням профілактичних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.Тому платникам податків доцільно розглянути можливість надання додаткових доказів та інформації поштою або в електронному вигляд.Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершені станом на цю дату, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень (наказів) контролюючим органом.При цьому на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 Податкового кодексу.Довідково: Закони України від 17 березня 2020 року № 533-IX та від 30 березня 2020 року № 540-IX.

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