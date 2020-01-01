В Україні почали тестувати на коронавірус вдома: як це відбувається. ВІДЕО





У Києві за день одна бригада здійснює щонайменше чотири виїзди на перевірку пацієнтів. Чим відрізняється робота звичайних "швидких" від новостворених мобільних бригад, у сюжеті



Спецбригади в Україні створили, щоб люди з симптоми коронавірусу, не їхали до медзакладів. Але направити їх до заражених пацієнтів можуть лише сімейні лікарі.



"Ми працюємо з підозрілими та ймовірними випадками. Підозрілий випадок вважається тоді, коли людина має ознаки респіраторної інфекції, кашель, утруднене дихання, і прибули з місць, де зафіксовані випадки коронавірусної хвороби", - пояснює Олександр Подолянко, сімейний лікар.



Також до громадян направлять мобільні бригади, якщо був контакт зі вже зараженою людиною. Припустімо, перебували з нею в одному будинку, або тиснули руку впродовж останніх 14 днів, або на вас кашляв заражений, або ж ви стояли біля нього на відстані до одного метру 15 хвилин без надійної маски та рукавичок.



Госпіталізація відбувається лікарями екстреної меддопомоги. Однак, на неї останнім часом є чимало нарікань, нібито мобільні бригади та "швидкі" не приїздять. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що такі факти поодинокі. Він закликав людей повідомляти про такі випадки на гарячу лінію, яка працює у МОЗ.



Медсестра Наталія, яка раніше працювала у сімейного лікаря, нині проводить експрес-тест і забір матеріалів для лабораторного дослідження. На виїзд до заражених пацієнтів вона одягає костюм хімзахисту, бахіли, респіратор.



У такому одязі медична працівниця проводить щонайменше п'ять годин на день. Вона має з собою дві пари рукавичок, а також сумку-холодильник та спеціальну валізу, у якій перевозить біологічний матеріал для майбутніх аналізів на коронавірус.



"Сюди будуть ставитися пробірки з відібраним матеріалом. Також тут у нас є тест-системи. Все необхідне, пробірки, - розповідає Наталя, медсестра медичної групи.



Безпосередньо, на проведення ПЛР-тесту медсестра витрачає до 10 хвилин. Після цього до авто одразу не сідає: водій її обробляє дезрозчином. Також, щоб менше контактувати з водієм, вона їде на місці пацієнта.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні діє 567 мобільних бригад, які виїздять до людей з підозрою на інфікування новим типом коронавірусу COVID-19.У Києві за день одна бригада здійснює щонайменше чотири виїзди на перевірку пацієнтів. Чим відрізняється робота звичайних "швидких" від новостворених мобільних бригад, у сюжеті ТСН Спецбригади в Україні створили, щоб люди з симптоми коронавірусу, не їхали до медзакладів. Але направити їх до заражених пацієнтів можуть лише сімейні лікарі."Ми працюємо з підозрілими та ймовірними випадками. Підозрілий випадок вважається тоді, коли людина має ознаки респіраторної інфекції, кашель, утруднене дихання, і прибули з місць, де зафіксовані випадки коронавірусної хвороби", - пояснює, сімейний лікар.Також до громадян направлять мобільні бригади, якщо був контакт зі вже зараженою людиною. Припустімо, перебували з нею в одному будинку, або тиснули руку впродовж останніх 14 днів, або на вас кашляв заражений, або ж ви стояли біля нього на відстані до одного метру 15 хвилин без надійної маски та рукавичок.Госпіталізація відбувається лікарями екстреної меддопомоги. Однак, на неї останнім часом є чимало нарікань, нібито мобільні бригади та "швидкі" не приїздять. Головний санітарний лікарзапевняє, що такі факти поодинокі. Він закликав людей повідомляти про такі випадки на гарячу лінію, яка працює у МОЗ.Медсестра Наталія, яка раніше працювала у сімейного лікаря, нині проводить експрес-тест і забір матеріалів для лабораторного дослідження. На виїзд до заражених пацієнтів вона одягає костюм хімзахисту, бахіли, респіратор.У такому одязі медична працівниця проводить щонайменше п'ять годин на день. Вона має з собою дві пари рукавичок, а також сумку-холодильник та спеціальну валізу, у якій перевозить біологічний матеріал для майбутніх аналізів на коронавірус."Сюди будуть ставитися пробірки з відібраним матеріалом. Також тут у нас є тест-системи. Все необхідне, пробірки, - розповідає Наталя, медсестра медичної групи.Безпосередньо, на проведення ПЛР-тесту медсестра витрачає до 10 хвилин. Після цього до авто одразу не сідає: водій її обробляє дезрозчином. Також, щоб менше контактувати з водієм, вона їде на місці пацієнта.

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