Від сьогодні в Україні перевірятимуть на COVID-19 всіх людей з пневмонією
Сьогодні, 10:45
В Україні від сьогодні будуть перевіряти на коронавірус всіх людей з пневмонію.
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає УНН.
"Від сьогодні ми тестуємо всіх з пневмонією, які перебувають в інфекційних лікарнях та лікарнях іншого профілю, але у яких є діагноз "пневмонія", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні станом на 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.
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Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає УНН.
"Від сьогодні ми тестуємо всіх з пневмонією, які перебувають в інфекційних лікарнях та лікарнях іншого профілю, але у яких є діагноз "пневмонія", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні станом на 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.
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