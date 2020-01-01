вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від сьогодні в Україні перевірятимуть на COVID-19 всіх людей з пневмонією

Від сьогодні в Україні перевірятимуть на COVID-19 всіх людей з пневмонією
В Україні від сьогодні будуть перевіряти на коронавірус всіх людей з пневмонію.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає УНН.

"Від сьогодні ми тестуємо всіх з пневмонією, які перебувають в інфекційних лікарнях та лікарнях іншого профілю, але у яких є діагноз "пневмонія", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні станом на 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, перевірка, пневмонія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:03
На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:12
Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 09:41
В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли
Сьогодні, 09:38
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:03
Від сьогодні в Україні перевірятимуть на COVID-19 всіх людей з пневмонією
Сьогодні, 10:45
Зеленський звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА
Сьогодні, 10:40
На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:12
На карантинному посту на Волині вилучили трактор без документів
Сьогодні, 10:06
Схожі новини
На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19 На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19
31 березень, 15:38
У Володимирі – 9 людей з пневмонією У Володимирі – 9 людей з пневмонією
26 березень, 11:39
Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:03
На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:03
 0
«Я хоронила чоловіка одна, три години простоявши з тілом біля кладовища», – дружина покійного лікаря-гінеколога з Луцька
Сьогодні, 10:50
 0
Від сьогодні в Україні перевірятимуть на COVID-19 всіх людей з пневмонією
Сьогодні, 10:45
 0
Зеленський звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8