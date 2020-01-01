Від сьогодні в Україні перевірятимуть на COVID-19 всіх людей з пневмонією





Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає



"Від сьогодні ми тестуємо всіх з пневмонією, які перебувають в інфекційних лікарнях та лікарнях іншого профілю, але у яких є діагноз "пневмонія", - сказав Ляшко.



Нагадаємо, в Україні станом на 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.

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