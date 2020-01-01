Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО





Правопорушення викрите в ході спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонників Луцького загону та працівників митниці, - повідомляє



Під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки Renault, що прямувала на в’їзд в Україну, спільна оглядова група виявила пошкоджений металевий дріт та пломбу. В ході огляду автомобіля серед заявленого вантажу «харчові добавки» знайшли 1020 мобільних телефонів, 4 телевізори та інші незадекларовані товари.



Наразі провели заходи щодо документування правопорушення та встановлюється сума виявленого товару.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі через пункт пропуску «Ягодин» із Польщі в Україну намагалися провезти прихований вантаж.Правопорушення викрите в ході спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонників Луцького загону та працівників митниці, - повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.Під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки Renault, що прямувала на в’їзд в Україну, спільна оглядова група виявила пошкоджений металевий дріт та пломбу. В ході огляду автомобіля серед заявленого вантажу «харчові добавки» знайшли 1020 мобільних телефонів, 4 телевізори та інші незадекларовані товари.Наразі провели заходи щодо документування правопорушення та встановлюється сума виявленого товару.

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