Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Сьогодні вночі через пункт пропуску «Ягодин» із Польщі в Україну намагалися провезти прихований вантаж.
Правопорушення викрите в ході спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонників Луцького загону та працівників митниці, - повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.
Під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки Renault, що прямувала на в’їзд в Україну, спільна оглядова група виявила пошкоджений металевий дріт та пломбу. В ході огляду автомобіля серед заявленого вантажу «харчові добавки» знайшли 1020 мобільних телефонів, 4 телевізори та інші незадекларовані товари.
Наразі провели заходи щодо документування правопорушення та встановлюється сума виявленого товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Правопорушення викрите в ході спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонників Луцького загону та працівників митниці, - повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.
Під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки Renault, що прямувала на в’їзд в Україну, спільна оглядова група виявила пошкоджений металевий дріт та пломбу. В ході огляду автомобіля серед заявленого вантажу «харчові добавки» знайшли 1020 мобільних телефонів, 4 телевізори та інші незадекларовані товари.
Наразі провели заходи щодо документування правопорушення та встановлюється сума виявленого товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:53
Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Волинянин «кинув» на гроші дівчину, обіцяючи роботу
Сьогодні, 11:24
Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:03