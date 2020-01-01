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Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО

Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Сьогодні вночі через пункт пропуску «Ягодин» із Польщі в Україну намагалися провезти прихований вантаж.

Правопорушення викрите в ході спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонників Луцького загону та працівників митниці, - повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.

Під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки Renault, що прямувала на в’їзд в Україну, спільна оглядова група виявила пошкоджений металевий дріт та пломбу. В ході огляду автомобіля серед заявленого вантажу «харчові добавки» знайшли 1020 мобільних телефонів, 4 телевізори та інші незадекларовані товари.

Наразі провели заходи щодо документування правопорушення та встановлюється сума виявленого товару.

Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти телефони та телевізори відомих компаній. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабанда, Польща
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