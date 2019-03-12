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Вогонь наблизився впритул до будинку: у селищі на Волині горіла дача. ВІДЕО

Вогонь наблизився впритул до будинку: у селищі на Волині горіла дача. ВІДЕО
У селищі Люблинець Ковельського району горіла суха трава на території дачного будинку.

Відео і фото цього опублікувала голова Люблинецької ОТГ Наталія сіховська у Facebook, - пише Район.Ковель.

Пожежа виникла 9 квітня.

«Немає слів, мабуть, поки щось цінне не згорить, ні до кого не дійде. Селище Люблинець – горимо... знову хазяї городи чистять. Подякуйте рятувальникам», – написала Наталія Сіховська у дописі.


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Теги: дача, пожежа
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