Вогонь наблизився впритул до будинку: у селищі на Волині горіла дача. ВІДЕО





Відео і фото цього опублікувала голова Люблинецької ОТГ Наталія сіховська у Facebook, - пише



Пожежа виникла 9 квітня.



«Немає слів, мабуть, поки щось цінне не згорить, ні до кого не дійде. Селище Люблинець – горимо... знову хазяї городи чистять. Подякуйте рятувальникам», – написала Наталія Сіховська у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Люблинець Ковельського району горіла суха трава на території дачного будинку.Відео і фото цього опублікувала голова Люблинецької ОТГу Facebook, - пише Район.Ковель Пожежа виникла 9 квітня.«Немає слів, мабуть, поки щось цінне не згорить, ні до кого не дійде. Селище Люблинець – горимо... знову хазяї городи чистять. Подякуйте рятувальникам», – написала Наталія Сіховська у дописі.

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