Розшукують зниклу 33-річну жінку з Луцька. ФОТО

Ольгу Ігорівну Синицю, жительку Луцька.



Відомо, що жінка 25 березня цього року пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, стрижка «каре», очі темні.



Ймовірно була одягнена у куртку чорного кольору.



Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування безвісти зниклої, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 0664194912 або 102.





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