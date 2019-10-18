Розшукують зниклу 33-річну жінку з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Поліція розшукує зниклу 33-річну Ольгу Ігорівну Синицю, жительку Луцька.
Відомо, що жінка 25 березня цього року пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, стрижка «каре», очі темні.
Ймовірно була одягнена у куртку чорного кольору.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування безвісти зниклої, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 0664194912 або 102.
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Відомо, що жінка 25 березня цього року пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, стрижка «каре», очі темні.
Ймовірно була одягнена у куртку чорного кольору.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування безвісти зниклої, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 0664194912 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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