У центрі Луцька патрульні затримали грабіжника





Інцидент трапився 9 квітня приблизно о 22 годині, - пише патрульна поліція Волинської області.



Так, екіпаж патрульних отримав повідомлення про скоєння грабежу на вулиці Винниченка. Рухаючись проспектом Волі, поліцейські помітили підозрілу особу, яка підходила по орієнтуванню. Побачивши службовий автомобіль, чоловік почав утікати, викидаючи при цьому грошові кошти з кишень.



На Театральному майдані патрульні наздогнали та затримали його і доставили до Луцького відділу поліції.



За цим фактом відомості внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 186 КК України: йдеться про відкрите викрадення чужого майна (грабіж). Тривають слідчі дії.

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