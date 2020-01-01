Як працює волинський тубдиспансер в умовах недофінансування та карантину

колишньому протитуберкульозному диспансеру, нині – це комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради».



Про це розповів його директор Іван Нискогуз. Через це, каже, працівники медустанови записали відеозвернення до президента. Зі слів Івана Нискогуза, не вистачає 30% від бюджету медустанови, пише



31-річний Володимир Хуторський у фтизіопульмонологічному відділенні лікується з грудня. Розповідає, нині почувається ліпше. Туберкульоз у нього запідозрили медики районної лікарні та скерували у тублікарню. У лікарні увесь цей час чоловік безоплатно отримує протитуберкульозні ліки та харчується.



"Хватає порції. Умови тут, ну те що кімнат. А так все добре", - розповідає Володимир Хуторський.



Нині у закладі 134 недужих на туберкульоз, розповідає генеральний директор фтизіопульмонологічного центру Іван Нискогуз. Харчів для пацієнтів лишилося на 2 місяці, - каже лікар. Медустанові не вистачає коштів для повноцінного функціонування. Лікарня на межі закриття – каже керівник. Кілька днів тому медики записали відеозвернення до президента.



"Ми вже закрили дитяче відділення тут, позалегеневе, реанімацію. Ми закрили одне терапевтичне відділення. Якщо не буде фінансування, якщо не буде чим харчувати хворих, чим лікувати, то ми взагалі не зможемо функціонувати", - зазначив зенеральний директор Волинського фтизіопульмонологічного медичного центру.



В рамках реформи цього року зачинили два районних протитуберкульозних відділення. Штат обласного центру скорочують. З 530 працівників лишилося 297. Після реформи роботи додалося, розповідає старша медична сестра терапевтичного відділення Вікторія Трощук. Зарплата, каже медичка, лишилася на тому ж рівні.



"Молодший медичний персонал досить скоротився, хоча ні площа, ні хворі не зменшилися. Якщо раніше наприклад тих самих 6 санітарочок які прибирали, тепер це всього 2 санітарочки", - каже старша медична сестра терапевтичного відділення Вікторія Трощук.



Одне зі збережених відділень - хірургічне. Тут щороку оперують близько 200-т недужих на туберкульоз пацієнтів. Торокопластика – одне з втручань, яке роблять лише у кількох регіонах України, каже завідувач відділення Валерій Кніть. З його слів, якщо медзаклад не профінансують, хворі лишаться з інфекцією сам на сам.



"В звичайну лікарню таких хворих не можна везти, бо це хворі які виділяють паличку туберкульозну, вони є заразні. Оптимізація - це хороша штука, але тільки в окремих випадках. Є межа тієї оптимізації, де переходити ту межу вже небезпечно для наших всіх людей", - розповідає завідувач хірургічного відділення Валерій Кніть.



У бюджеті фтизіопульмонологічного центру бракує більше 20 мільйонів гривень, каже директор Іван Нискогуз. З квітня не буде чим платити заробітну плату медперсоналу. Зі слів голови постійної комісії облради з питань охорони здоров’я Людмили Тимощук, місцеві чиновники неодноразово просили збільшити фінансування закладу в урядників профільного міністерства.



"Враховуючи епідеміологічну ситуацію, ми всі кошти пустили на закупівлю медикаментів для боротьби з коронавірусом. Взагалі весь запас коштів. Віддали 120 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом. Коштів у місцевому бюджеті нема. Не тільки для туберкульозної, для всіх лікарень", - зауважила голова постійної комісії облради з питань охорони здоров'я.



Зі слів начальника обласного управління охорони здоров’я Ігоря Ващенюка, з 1-го квітня фінансування стаціонарних закладів лікування йде через Національну службу здоров’я. З ними нині обласні чиновники ведуть переговори, каже він.



"Ряд закладів, в тому числі протитуберкульозне об’єднання, сума законтрактована менша від їхніх реальних потреб. Ми зверталися до всіх інстанцій, були звернення від облради. Ми розраховували, що коштів буде більше. Зараз іде процес, сподіваюся, що дослухаються до наших аргументів. Будемо робити все, щоб протитуберкульозну службу зберегти, я вважаю, що поки ми не готові до повністю амбулаторного лікування, заклади протитуберкульозні повинні бути", - розповідає начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.



Володимир Хуторський розповідає про брак коштів у лікарні чув. Каже, сподівається долікуватись саме тут. Вдома на чоловіка чекає дружина та двоє дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині бракує фінансуваннянині – це комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Волинської обласної ради».Про це розповів його директор. Через це, каже, працівники медустанови записали відеозвернення до президента. Зі слів Івана Нискогуза, не вистачає 30% від бюджету медустанови, пише "Суспільне". 31-річнийу фтизіопульмонологічному відділенні лікується з грудня. Розповідає, нині почувається ліпше. Туберкульоз у нього запідозрили медики районної лікарні та скерували у тублікарню. У лікарні увесь цей час чоловік безоплатно отримує протитуберкульозні ліки та харчується."Хватає порції. Умови тут, ну те що кімнат. А так все добре", - розповідає Володимир Хуторський.Нині у закладі 134 недужих на туберкульоз, розповідає генеральний директор фтизіопульмонологічного центру Іван Нискогуз. Харчів для пацієнтів лишилося на 2 місяці, - каже лікар. Медустанові не вистачає коштів для повноцінного функціонування. Лікарня на межі закриття – каже керівник. Кілька днів тому медики записали відеозвернення до президента."Ми вже закрили дитяче відділення тут, позалегеневе, реанімацію. Ми закрили одне терапевтичне відділення. Якщо не буде фінансування, якщо не буде чим харчувати хворих, чим лікувати, то ми взагалі не зможемо функціонувати", - зазначив зенеральний директор Волинського фтизіопульмонологічного медичного центру.В рамках реформи цього року зачинили два районних протитуберкульозних відділення. Штат обласного центру скорочують. З 530 працівників лишилося 297. Після реформи роботи додалося, розповідає старша медична сестра терапевтичного відділення. Зарплата, каже медичка, лишилася на тому ж рівні."Молодший медичний персонал досить скоротився, хоча ні площа, ні хворі не зменшилися. Якщо раніше наприклад тих самих 6 санітарочок які прибирали, тепер це всього 2 санітарочки", - каже старша медична сестра терапевтичного відділення Вікторія Трощук.Одне зі збережених відділень - хірургічне. Тут щороку оперують близько 200-т недужих на туберкульоз пацієнтів. Торокопластика – одне з втручань, яке роблять лише у кількох регіонах України, каже завідувач відділенняЗ його слів, якщо медзаклад не профінансують, хворі лишаться з інфекцією сам на сам."В звичайну лікарню таких хворих не можна везти, бо це хворі які виділяють паличку туберкульозну, вони є заразні. Оптимізація - це хороша штука, але тільки в окремих випадках. Є межа тієї оптимізації, де переходити ту межу вже небезпечно для наших всіх людей", - розповідає завідувач хірургічного відділення Валерій Кніть.У бюджеті фтизіопульмонологічного центру бракує більше 20 мільйонів гривень, каже директор Іван Нискогуз. З квітня не буде чим платити заробітну плату медперсоналу. Зі слів голови постійної комісії облради з питань охорони здоров’я, місцеві чиновники неодноразово просили збільшити фінансування закладу в урядників профільного міністерства."Враховуючи епідеміологічну ситуацію, ми всі кошти пустили на закупівлю медикаментів для боротьби з коронавірусом. Взагалі весь запас коштів. Віддали 120 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом. Коштів у місцевому бюджеті нема. Не тільки для туберкульозної, для всіх лікарень", - зауважила голова постійної комісії облради з питань охорони здоров'я.Зі слів начальника обласного управління охорони здоров’я, з 1-го квітня фінансування стаціонарних закладів лікування йде через Національну службу здоров’я. З ними нині обласні чиновники ведуть переговори, каже він."Ряд закладів, в тому числі протитуберкульозне об’єднання, сума законтрактована менша від їхніх реальних потреб. Ми зверталися до всіх інстанцій, були звернення від облради. Ми розраховували, що коштів буде більше. Зараз іде процес, сподіваюся, що дослухаються до наших аргументів. Будемо робити все, щоб протитуберкульозну службу зберегти, я вважаю, що поки ми не готові до повністю амбулаторного лікування, заклади протитуберкульозні повинні бути", - розповідає начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.Володимир Хуторський розповідає про брак коштів у лікарні чув. Каже, сподівається долікуватись саме тут. Вдома на чоловіка чекає дружина та двоє дітей.

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