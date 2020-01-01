На Волині селяни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни





Їх викопали у Старовижівському районі селяни під час земельних робіт на полях, - пише УДСНС України у Волинській області



Усі вони ідентифіковані як: артилерійський снаряд калібром 122 мм, мінометна міна 82 мм та ручна осколкова протипіхотна дистанційна наступально-оборонна граната ГРД-33. Їх знищили в установленому порядку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сапери ДСНС 8 квітня знищили 3 боєприпаси часів Другої Світової війни.Їх викопали у Старовижівському районі селяни під час земельних робіт на полях, - пише УДСНС України у Волинській областіУсі вони ідентифіковані як: артилерійський снаряд калібром 122 мм, мінометна міна 82 мм та ручна осколкова протипіхотна дистанційна наступально-оборонна граната ГРД-33. Їх знищили в установленому порядку.

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