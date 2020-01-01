вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині селяни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

На Волині селяни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
На Волині сапери ДСНС 8 квітня знищили 3 боєприпаси часів Другої Світової війни.

Їх викопали у Старовижівському районі селяни під час земельних робіт на полях, - пише УДСНС України у Волинській області

Усі вони ідентифіковані як: артилерійський снаряд калібром 122 мм, мінометна міна 82 мм та ручна осколкова протипіхотна дистанційна наступально-оборонна граната ГРД-33. Їх знищили в установленому порядку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сапери, снаряди, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині селяни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО
Сьогодні, 19:52
Через коронавірус в Україні – мораторій на перевірки бізнесу
Сьогодні, 19:37
На Волині призначили голову районного суду
Сьогодні, 19:08
Схожі новини
Волинянин розчищав чагарники і знайшов вибухонебезпечний предмет Волинянин розчищав чагарники і знайшов вибухонебезпечний предмет
24 березень, 20:55
На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни
23 березень, 19:51
Волинянин знайшов 100-кілограмову авіабомбу неподалік житлових будинків Волинянин знайшов 100-кілограмову авіабомбу неподалік житлових будинків
18 березень, 20:17
Волинянка на власному городі знайшла 50-кілограмову авіабомбу Волинянка на власному городі знайшла 50-кілограмову авіабомбу
04 березень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО
Сьогодні, 19:52
 0
Через коронавірус в Україні – мораторій на перевірки бізнесу
Сьогодні, 19:37
 0
На Волині призначили голову районного суду
Сьогодні, 19:08
 0
Медіа
відео
1/8