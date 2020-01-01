Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю
Сьогодні, 14:16
На Вербну неділю, 12 квітня, в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
"Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра вже майже залишить нашу територію.
Хіба що вночі затримається на крайньому сході України, на Луганщині, разом із дощиками", - йдеться у дописі.
В суботу в Україні буде переважно без опадів, лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу чи просто щільніших хмар.
Температура повітря 11-го квітня стане нижчою, +10+15 градусів, на Сході в суботу навіть не вище +8+13 градусів.
Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.
У понеділок нещодавнє тепло знову відновиться, до +15+20 градусів. Але лише на один день, бо у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується різка зміна погоди.
Температура повітря впаде вдень до +4+10 градусів, у ніч на 15-те квітня до нуля і заморозків. І у вівторок та середу разом із дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується також і мокрий сніг.
У Києві завтра та на Вербну неділю - без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.
У понеділок потепліє до +17 градусів. А вже у вівторок-середу, 14-15 квітня, у Києві також погода, як сказиться, - похолодання, сильний вітер та дощ, місцями із мокрим снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
"Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра вже майже залишить нашу територію.
Хіба що вночі затримається на крайньому сході України, на Луганщині, разом із дощиками", - йдеться у дописі.
В суботу в Україні буде переважно без опадів, лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу чи просто щільніших хмар.
Температура повітря 11-го квітня стане нижчою, +10+15 градусів, на Сході в суботу навіть не вище +8+13 градусів.
Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.
У понеділок нещодавнє тепло знову відновиться, до +15+20 градусів. Але лише на один день, бо у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується різка зміна погоди.
Температура повітря впаде вдень до +4+10 градусів, у ніч на 15-те квітня до нуля і заморозків. І у вівторок та середу разом із дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується також і мокрий сніг.
У Києві завтра та на Вербну неділю - без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.
У понеділок потепліє до +17 градусів. А вже у вівторок-середу, 14-15 квітня, у Києві також погода, як сказиться, - похолодання, сильний вітер та дощ, місцями із мокрим снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Всього декілька кліків: як лучанам оплатити комуналку з дому
Сьогодні, 14:48
Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю
Сьогодні, 14:16
Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ
Сьогодні, 13:47