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Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю

Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю
На Вербну неділю, 12 квітня, в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра вже майже залишить нашу територію.
Хіба що вночі затримається на крайньому сході України, на Луганщині, разом із дощиками", - йдеться у дописі.

В суботу в Україні буде переважно без опадів, лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу чи просто щільніших хмар.

Температура повітря 11-го квітня стане нижчою, +10+15 градусів, на Сході в суботу навіть не вище +8+13 градусів.

Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.

У понеділок нещодавнє тепло знову відновиться, до +15+20 градусів. Але лише на один день, бо у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується різка зміна погоди.

Температура повітря впаде вдень до +4+10 градусів, у ніч на 15-те квітня до нуля і заморозків. І у вівторок та середу разом із дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується також і мокрий сніг.

У Києві завтра та на Вербну неділю - без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.

У понеділок потепліє до +17 градусів. А вже у вівторок-середу, 14-15 квітня, у Києві також погода, як сказиться, - похолодання, сильний вітер та дощ, місцями із мокрим снігом.


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Теги: погода, Вербна неділя, Україна
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