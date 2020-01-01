Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю





Про це Наталія Діденко.



"Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра вже майже залишить нашу територію.

Хіба що вночі затримається на крайньому сході України, на Луганщині, разом із дощиками", - йдеться у дописі.



В суботу в Україні буде переважно без опадів, лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу чи просто щільніших хмар.



Температура повітря 11-го квітня стане нижчою, +10+15 градусів, на Сході в суботу навіть не вище +8+13 градусів.



Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.



У понеділок нещодавнє тепло знову відновиться, до +15+20 градусів. Але лише на один день, бо у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується різка зміна погоди.



Температура повітря впаде вдень до +4+10 градусів, у ніч на 15-те квітня до нуля і заморозків. І у вівторок та середу разом із дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується також і мокрий сніг.



У Києві завтра та на Вербну неділю - без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.



У понеділок потепліє до +17 градусів. А вже у вівторок-середу, 14-15 квітня, у Києві також погода, як сказиться, - похолодання, сильний вітер та дощ, місцями із мокрим снігом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вербну неділю, 12 квітня, в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться.Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик"Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра вже майже залишить нашу територію.Хіба що вночі затримається на крайньому сході України, на Луганщині, разом із дощиками", - йдеться у дописі.В суботу в Україні буде переважно без опадів, лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу чи просто щільніших хмар.Температура повітря 11-го квітня стане нижчою, +10+15 градусів, на Сході в суботу навіть не вище +8+13 градусів.Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.У понеділок нещодавнє тепло знову відновиться, до +15+20 градусів. Але лише на один день, бо у вівторок-середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується різка зміна погоди.Температура повітря впаде вдень до +4+10 градусів, у ніч на 15-те квітня до нуля і заморозків. І у вівторок та середу разом із дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується також і мокрий сніг.У Києві завтра та на Вербну неділю - без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.У понеділок потепліє до +17 градусів. А вже у вівторок-середу, 14-15 квітня, у Києві також погода, як сказиться, - похолодання, сильний вітер та дощ, місцями із мокрим снігом.

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