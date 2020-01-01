На «Ягодині» СБУ та митники викрили серйозну махінацію з медичним обладнанням. ФОТО

Митники спільно з СБУ у Волинській області на митному посту «Ягодин» виявили «медичне обладнання» на загальну суму понад 57 тисяч доларів США з невідповідністю заявленої вартості.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.Учора, 9 квітня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль марки Renault.До митного контролю подали товаросупровідні документи, згідно з якими через кордон перевозили «медичне обладнання» на загальну суму 57,7 тис. доларів США. У результаті ж повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили подвійний пакет документів, відповідно до яких вартість цього товару – 29 тис. доларів США.«Таким чином, з метою безпідставного виведення валютних коштів за межі України, завищено витрати на придбання обладнання, що впливає на сплату податку на прибуток. Службові особи підприємства внесли завідомо недостовірні дані в документи подані до митного оформлення.Зазначені дії кваліфікуються за ознаками злочину передбаченого ст. 366 Кримінального Кодексу України, матеріали скеровані по підслідності до Національної поліції», - йдеться у повідомленні Волинської митниці.