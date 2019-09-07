На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними телевізорами. ФОТО





Про це



9 квітня, прямуючи з Республіки Польща в Україну в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль марки Scania R420. До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, згідно яких переміщується «суміш рослинних олій «ERTIFIL AB 530».



В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 15 телевізорів марки «LG Electronics» загальною вартістю 144,6 тисяч гривень.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований товар вартістю понад 144 тисяч гривень.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.9 квітня, прямуючи з Республіки Польща в Україну в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль марки Scania R420. До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, згідно яких переміщується «суміш рослинних олій «ERTIFIL AB 530».В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 15 телевізорів марки «LG Electronics» загальною вартістю 144,6 тисяч гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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