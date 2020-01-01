Всього декілька кліків: як лучанам оплатити комуналку з дому

Раніше лучани здебільшого здійснювали оплату одразу за всі комунальні послуги в касах банку, де потрібно всього лише назвати свою адресу і передати касиру кошти. А нині ця послуга для Луцька стає доступною і в онлайн-форматі, адже в містах, де діють єдині обчислювальні центри, Приватбанк створив сервіс оплати за комунальні послуги як у банку.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Щоб скористатись послугою, достатньо лише перейти на сайт Приватбанку за посиланням, у блоці «Швидко оплатити» вибирати розділ «Комунальні та інші види платежів», ввести назву свого міста (Луцьк) та вибрати Міський обчислювальний центр.Далі вибрати в розділі “пошук за адресою” і ввести адресу, за якою бажаєте оплатити вартість комунальних послуг. Уся процедура займає не більше десяти секунд. Після введення адреси користувач бачить всі нарахування за усі комунальні послуги, де можна обирати, за що саме і в якому обсязі ви бажаєте внести оплату. Здійснити оплату можна з допомогою будь-якої банківської картки, незалежно від банку. Таким методом сплатити за комуналку можна й іншим людям, фактично виступивши в ролі касира банку, – своїм рідним чи близьким - ввівши їхню адресу і оплативши зазначену суму.Новий сервіс зручний тим, що не потребує витрат часу на реєстрацію в системі чи будь-якої ідентифікації, або здійснення платежів кожному комунальному підприємству окремо, все відбувається оперативно, легко і швидко, доступно кожному за наявності Інтернету. При цьому і комісія за оплату послуг буде мінімальною. Таким чином вам не потрібно зайвий раз виходити на вулицю в час карантину, оплату комуналки легко здійснити з дому, як з телефону, так і з комп’ютера. Головне, щоб був доступ до Інтернету.