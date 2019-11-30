Як знімають телеуроки для школярів і чому виникають помилки





Коли вона віднімала "2,2" від "30,2", то замість відповіді "28" написала на дошці "18", - пише



Відео було в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Це уроки з 11 предметів для учнів 5-11 класів. На адресу вчительки полетіли образи.







Ще один "ляп" трапився на уроці української мови. Вчителька "переселила" білого ведмедя в Антарктиду.



Вона сказала, що їй написав повідомлення "Мишко Антарктичний", хоча білі ведмеді мешкають лише в Арктиці.







Математик Дмитро Номіровський, який долучився до зйомок, розповів, що через умови, в яких створювали проєкт, помилок уникнути неможливо.



"Помилки ще будуть. І ймовірно багато. Це тільки перші ластівки пішли", – написав Номіровський у Facebook.



Наприклад, вчителів збирали без кастингу, за роботу їм не платять, а більшість бачать камеру вперше в житті.



"Вчителі працюють, поки у всякому разі, виключно на своєму ентузіазмі, тобто даром", – пише Номіровський.



За його словами, від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв.



Також проблеми з термінами, каже математик:



"Тривалість проекту весь час змінюється. Спочатку було 3 тижні, потім 7, далі 8. Тепер, якщо не помиляюся, 10 тижнів. А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звісно, теж на вчителі".



Сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчитель робить сам, без будь-якої допомоги.



Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, в проєкті просто немає, стверджує Номіровський.



Можливості переглянути і внести правки в уже змонтоване відео не існує, тому що монтаж відбувається в ніч перед ефіром на ТБ.



Він підозрює, що підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися - відразу в ефір.



"Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) "потрапляння в ефір більш пріоритетне завдання ніж задоволення чиїхось інтересів".



"Чиї-небудь інтереси" – це він про моє бажання зробити якісний продукт", – пише Номіровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно українців обурило відео з телеуроків, де вчителька математики Олена Бурдун помилилася в прикладі.Коли вона віднімала "2,2" від "30,2", то замість відповіді "28" написала на дошці "18", - пише Українська правда Відео було в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Це уроки з 11 предметів для учнів 5-11 класів. На адресу вчительки полетіли образи.Ще один "ляп" трапився на уроці української мови. Вчителька "переселила" білого ведмедя в Антарктиду.Вона сказала, що їй написав повідомлення "Мишко Антарктичний", хоча білі ведмеді мешкають лише в Арктиці.Математик, який долучився до зйомок, розповів, що через умови, в яких створювали проєкт, помилок уникнути неможливо."Помилки ще будуть. І ймовірно багато. Це тільки перші ластівки пішли", – написав Номіровський у Facebook.Наприклад, вчителів збирали без кастингу, за роботу їм не платять, а більшість бачать камеру вперше в житті."Вчителі працюють, поки у всякому разі, виключно на своєму ентузіазмі, тобто даром", – пише Номіровський.За його словами, від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв.Також проблеми з термінами, каже математик:"Тривалість проекту весь час змінюється. Спочатку було 3 тижні, потім 7, далі 8. Тепер, якщо не помиляюся, 10 тижнів. А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звісно, теж на вчителі".Сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчитель робить сам, без будь-якої допомоги.Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, в проєкті просто немає, стверджує Номіровський.Можливості переглянути і внести правки в уже змонтоване відео не існує, тому що монтаж відбувається в ніч перед ефіром на ТБ.Він підозрює, що підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися - відразу в ефір."Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) "потрапляння в ефір більш пріоритетне завдання ніж задоволення чиїхось інтересів"."Чиї-небудь інтереси" – це він про моє бажання зробити якісний продукт", – пише Номіровський.

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