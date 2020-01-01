Волинянка пошила маски для всієї рідні і готова допомагати іншим

Оксана Чипенюк з Каменя-Каширського у період карантину взялася шити захисні маски.



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У період карантину значно зріс попит на товари аптечної мережі — окремі ліки, засоби індивідуального захисту тощо. Через це останні потрапили до переліку дефіцитних. Наприклад, журналісти днями спробували знайти в аптеках міста звичайну маску. Таке щастя посміхнулося лише у двох фармацевтичних закладах, а їх у райцентрі близько півтора десятка. Отож люди питають: як бути? Адже із 6 квітня краяни зобов’язані носити ці засоби захисту, йдучи, для прикладу, у магазин та інші громадські місця.



Вихід є. Маску можна виготовити самостійно. Так багато хто робить. Однією із них є і Оксана Чипенюк з Каменя-Каширського. Жінка — закрійниця за професією. Вона не стала чекати, коли в аптеках з’явиться потрібний товар. А сіла за машинку і власноруч пошила для всієї сім’ї захисні маски.



— І не лише для своїх рідних, — зауважує пані Оксана. — Готова допомогти усім, хто попросить. Наприклад, пошила б безкоштовно маски для працівників якоїсь організації. Зрозуміло, що замовник має принести свій матеріал. На сьогодні виготовила приблизно сто різноманітних масок. Обрала тканину, яка, на мій погляд, буде найбільш комфортною при дотику до шкіри обличчя, оскільки має натуральну основу. Так, матеріал не є дешевим, тож собівартість маски становить тридцять гривень. Однак це саме той момент, коли варто думати не про гроші, а про здоров’я.



Жінка розповіла, що її маска складена у два шари тканини, її можна багаторазово використовувати, прати і прасувати, при цьому вона добре триматиме форму та зберігатиме колір. Серед виготовлених екземплярів є звичайні вироби у кілька складок та маски з гнучким носовим фіксатором.



Леся МІНІБАЄВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Каменя-Каширського у період карантину взялася шити захисні маски.Про це пише Полісся У період карантину значно зріс попит на товари аптечної мережі — окремі ліки, засоби індивідуального захисту тощо. Через це останні потрапили до переліку дефіцитних. Наприклад, журналісти днями спробували знайти в аптеках міста звичайну маску. Таке щастя посміхнулося лише у двох фармацевтичних закладах, а їх у райцентрі близько півтора десятка. Отож люди питають: як бути? Адже із 6 квітня краяни зобов’язані носити ці засоби захисту, йдучи, для прикладу, у магазин та інші громадські місця.Вихід є. Маску можна виготовити самостійно. Так багато хто робить. Однією із них є і Оксана Чипенюк з Каменя-Каширського. Жінка — закрійниця за професією. Вона не стала чекати, коли в аптеках з’явиться потрібний товар. А сіла за машинку і власноруч пошила для всієї сім’ї захисні маски.— І не лише для своїх рідних, — зауважує пані Оксана. — Готова допомогти усім, хто попросить. Наприклад, пошила б безкоштовно маски для працівників якоїсь організації. Зрозуміло, що замовник має принести свій матеріал. На сьогодні виготовила приблизно сто різноманітних масок. Обрала тканину, яка, на мій погляд, буде найбільш комфортною при дотику до шкіри обличчя, оскільки має натуральну основу. Так, матеріал не є дешевим, тож собівартість маски становить тридцять гривень. Однак це саме той момент, коли варто думати не про гроші, а про здоров’я.Жінка розповіла, що її маска складена у два шари тканини, її можна багаторазово використовувати, прати і прасувати, при цьому вона добре триматиме форму та зберігатиме колір. Серед виготовлених екземплярів є звичайні вироби у кілька складок та маски з гнучким носовим фіксатором.

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