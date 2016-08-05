вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО

Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО
Станом на 10 квітня пожежники вже четвертий день продовжують гасити пожежу торфу, що поблизу села Залаззя Любешівського району.

Про це повідомляє пресслужба УДСНС у Волинській області.

24 рятувальники борються з вогнем на торфянику, що спалахнув 7 квітня. З ними разом працюють для швидшої ліквідації пожежі і 6 працівників місцевої пожежної охорони села Залаззя.

Зазначають, пожежу вже локалізували. Станом на 12:00 загасили 2 гектари торфополя, ще залишилося 6,2 га.

Загалом для ліквідації пожеж в екосистемах минулої доби залучались 24 пожежних машин та 87 працівників Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області.

Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО
Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО
Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО
Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, пожежі, торф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Режим особливого пересування: у Луцьку не зачинятимуть магазини і аптеки
Сьогодні, 15:13
Як знімають телеуроки для школярів і чому виникають помилки
Сьогодні, 15:01
Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Всього декілька кліків: як лучанам оплатити комуналку з дому
Сьогодні, 14:48
На «Ягодині» СБУ та митники викрили серйозну махінацію з медичним обладнанням. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Схожі новини
На Волині впродовж доби виникло 9 пожеж На Волині впродовж доби виникло 9 пожеж
05 серпень, 2016, 18:43
Двох волинян покарали за спалювання сухої трави Двох волинян покарали за спалювання сухої трави
09 квітень, 15:40
Волинські лісівники зловили на «гарячому» чоловіка, який спричинив пожежу Волинські лісівники зловили на «гарячому» чоловіка, який спричинив пожежу
09 квітень, 11:50
У селі на Волині згорів житловий будинок-пустка У селі на Волині згорів житловий будинок-пустка
08 квітень, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ФОПам, які призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей
Сьогодні, 15:48
 0
Волинянка пошила маски для всієї рідні і готова допомагати іншим
Сьогодні, 15:28
 0
Волинські вірусологи показали, як перевіряють на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
 0
Режим особливого пересування: у Луцьку не зачинятимуть магазини і аптеки
Сьогодні, 15:13
 0
Як знімають телеуроки для школярів і чому виникають помилки
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8