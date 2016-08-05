Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО

Станом на 10 квітня пожежники вже четвертий день продовжують гасити пожежу торфу, що поблизу села Залаззя Любешівського району.Про це повідомляє пресслужба УДСНС у Волинській області.24 рятувальники борються з вогнем на торфянику, що спалахнув 7 квітня. З ними разом працюють для швидшої ліквідації пожежі і 6 працівників місцевої пожежної охорони села Залаззя.Зазначають, пожежу вже локалізували. Станом на 12:00 загасили 2 гектари торфополя, ще залишилося 6,2 га.Загалом для ліквідації пожеж в екосистемах минулої доби залучались 24 пожежних машин та 87 працівників Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області.