Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Станом на 10 квітня пожежники вже четвертий день продовжують гасити пожежу торфу, що поблизу села Залаззя Любешівського району.
Про це повідомляє пресслужба УДСНС у Волинській області.
24 рятувальники борються з вогнем на торфянику, що спалахнув 7 квітня. З ними разом працюють для швидшої ліквідації пожежі і 6 працівників місцевої пожежної охорони села Залаззя.
Зазначають, пожежу вже локалізували. Станом на 12:00 загасили 2 гектари торфополя, ще залишилося 6,2 га.
Загалом для ліквідації пожеж в екосистемах минулої доби залучались 24 пожежних машин та 87 працівників Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області.
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Про це повідомляє пресслужба УДСНС у Волинській області.
24 рятувальники борються з вогнем на торфянику, що спалахнув 7 квітня. З ними разом працюють для швидшої ліквідації пожежі і 6 працівників місцевої пожежної охорони села Залаззя.
Зазначають, пожежу вже локалізували. Станом на 12:00 загасили 2 гектари торфополя, ще залишилося 6,2 га.
Загалом для ліквідації пожеж в екосистемах минулої доби залучались 24 пожежних машин та 87 працівників Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області.
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