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Режим особливого пересування: у Луцьку не зачинятимуть магазини і аптеки

Режим особливого пересування: у Луцьку не зачинятимуть магазини і аптеки
У вихідні на Волині впровадять режим особливого пересування. У Луцьку будуть відчинені і магазини, і аптеки, і АЗС.

Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Нагадаємо, із 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування.

Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь. Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що в області на цей час зачинять магазини та аптеки.

"Ні магазини, ні аптеки, ні АЗС в Луцьку на вихідні зачинятися не будуть. Паніка та надмірні черги в магазинах можуть принести більшої шкоди, ніж особливий режим пересування й обмеження роботи магазинів, аптек та АЗС", - написав Поліщук.

Варто додати, що аналогічні правила діятимуть і на теренах усієї області.

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Теги: карантин, пересування
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Коментарі 1
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все буде відкрито, але зайти туди не можна. штраф 17 тис.
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