Режим особливого пересування: у Луцьку не зачинятимуть магазини і аптеки





Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.



Нагадаємо, із 11 квітня у вихідні в області вводять режим



Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь. Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що в області на цей час зачинять магазини та аптеки.



"Ні магазини, ні аптеки, ні АЗС в Луцьку на вихідні зачинятися не будуть. Паніка та надмірні черги в магазинах можуть принести більшої шкоди, ніж особливий режим пересування й обмеження роботи магазинів, аптек та АЗС", - написав Поліщук.



Варто додати, що аналогічні правила діятимуть і на теренах усієї області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вихідні на Волині впровадять режим особливого пересування. У Луцьку будуть відчинені і магазини, і аптеки, і АЗС.Про це у facebook повідомив радник мераНагадаємо, із 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь. Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що в області на цей час зачинять магазини та аптеки."Ні магазини, ні аптеки, ні АЗС в Луцьку на вихідні зачинятися не будуть. Паніка та надмірні черги в магазинах можуть принести більшої шкоди, ніж особливий режим пересування й обмеження роботи магазинів, аптек та АЗС", - написав Поліщук.Варто додати, що аналогічні правила діятимуть і на теренах усієї області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію