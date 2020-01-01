Режим особливого пересування: у Луцьку не зачинятимуть магазини і аптеки
Сьогодні, 15:13
У вихідні на Волині впровадять режим особливого пересування. У Луцьку будуть відчинені і магазини, і аптеки, і АЗС.
Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Нагадаємо, із 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування.
Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь. Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що в області на цей час зачинять магазини та аптеки.
"Ні магазини, ні аптеки, ні АЗС в Луцьку на вихідні зачинятися не будуть. Паніка та надмірні черги в магазинах можуть принести більшої шкоди, ніж особливий режим пересування й обмеження роботи магазинів, аптек та АЗС", - написав Поліщук.
Варто додати, що аналогічні правила діятимуть і на теренах усієї області.
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Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Нагадаємо, із 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування.
Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь. Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що в області на цей час зачинять магазини та аптеки.
"Ні магазини, ні аптеки, ні АЗС в Луцьку на вихідні зачинятися не будуть. Паніка та надмірні черги в магазинах можуть принести більшої шкоди, ніж особливий режим пересування й обмеження роботи магазинів, аптек та АЗС", - написав Поліщук.
Варто додати, що аналогічні правила діятимуть і на теренах усієї області.
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Коментарі 1
все буде відкрито, але зайти туди не можна. штраф 17 тис.
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