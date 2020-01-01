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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинські вірусологи показали, як перевіряють на коронавірус. ВІДЕО

Волинські вірусологи показали, як перевіряють на коронавірус. ВІДЕО
Вірусологи Волинського лабораторного центру МОЗ показали, як за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-аналіз) виявляють вірус COVID-19.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Зі слів директорки Волинського лабораторного центру МОЗ Наталії Янко, станом на 9 квітня волинські вірусологи методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 470 осіб.

Нагадаємо, 6 квітня в області перебували експерти Міністерства охорони здоров’я України з питань молекулярної лабораторної діагностики SARS—COV-2. Столичні вірусологи поділилися досвідом світових практик щодо нових технологій проведення ПЛР-досліджень.

Станом на 10:00 10 квітня в області зареєстрували 41 лабораторно підтверджений методом ПЛР випадок COVID-19, в тому числі два летальних.



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Теги: волинські вірусологи, коронавірус, лабораторний центр
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