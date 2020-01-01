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ФОПам, які призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей

ФОПам, які призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей
Уряд розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.
Таку допомогу пропонується надавати фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Право на владу", - йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного", – сказала очільниця міністерства.

За словами Марини Лазебної, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами, станом економіки країни.

Міністр запевнила, що уряд уже найближчим часом ухвалить рішення про надання такої допомоги.

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Теги: допомога, гроші, ФОПи
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