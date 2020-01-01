У доньки загиблого Героя – день народження: волонтери закликають долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі свій 8-й день народження святкуватиме Аня. Вона – донькастаршого лейтенанта, 703-го інженерного полку. Йому лишалося чотири дні до мобілізації, коли Герой загинув 14 липня 2015-го під час виконання робіт по фортифікаційному обладнанню біля міста Золоте, потрапивши з побратимами в пастку із повалених дерев. Рідні вже надіслали йому посилку з речами для повернення з АТО на мирну Волинь.Донечка розповідала, що тато щовечора телефонував додому, коли сідав вечеряти, тоді і його рідні сідали за стіл вечеряти, діти уявляли, що вони вечеряють разом з татом.Іменниця є молодшою донькою Героя і навчається в другому класі. Дівчинці дуже подобається навчатись та проводити час в середовищі однолітків. Вчиться вона добре і з уважністю сприймає все нове та цікаве. Дуже любить співати, малювати, танцювати і бавитись. Любить читати казки і деколи складає сама казки і вірші. В школі дуже відповідальна. Поважає і завжди слухається свою вчительку Надію Сергіївну.Дівчинка росте грайливою та тендітною, справжньою принцесою. Анна дуже любить котів та собак. Бавиться з ними, грається, бігає за ними цілими днями. Ніколи не проходить мимо, завжди поговорить, пограється і покормить, якщо є можливість. Є домашній улюбленець собачка Жужа. Як виросте Анна мріє працювати в притулку для тварин.Там, де Аня живе, не має великого розмаїття гуртків. Тому вона, як і її сестричка Майя, із задоволенням займається вокалом в шкільному хорі. Майя, теж нещодавно відзначала день народження. Дівчатка є дуже схожими в захопленнях, мріях та поглядах. Щоранку вони разом ходять до школи немаленьку відстань. Майя завжди поруч сестрички, коли потрібно підтримає та допоможе.Аня має певні обов’язки в домі, слідкувати за порядком своїх речей, складати іграшки на місце, вставши застелити ліжко. Мама каже, що вона у всьому їй допомагає, і поприбирає, і посуд помиє. А коли їздить до бабусі Надії, то їй у всьому допоможе по господарству. Дівчатка дуже люблясь бабусю, адже вона і приголубить і навчить і підтримає.Анічка дуже любить старшу сестричку, яка її у всьому навчає. Разом вони грають різноманітні ігри, взимку катаються на санчатах, з'їжджають з гірки. Влітку бавляться на природі. Знаючи, що мамі не легко справлятися із усім, що впало на її тендітні плечі, то завжди намагаються бути слухняними донечками.Мама дівчинки Оксана розповідає, що дуже важко без чоловіка. Раніше все робили разом і дітей виховували і будинок будували. І от уже п'ятий рік, як доводиться самій приймати найважливіші рішення. Постійно потрібно клопотатися про господарство.Зробити сюрприз для Ані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/korec.htmАнна Корець - невдовзі 8 років (13.04.2012). Любешівський р-н.Зріст: 128; Розмір взуття: 34.Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168755419774746 – Корець Оксана.