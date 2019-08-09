На стоянці біля Волинської ОДА горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:21
У Луцьку гвардієць допоміг погасити палаючий автомобіль.
У п’ятницю, 10 квітня, в обідню пору на стоянці біля Волинської обласної державної адміністрації загорівся автомобіль. Гвардійці, що несли службу на посту охорони порядку в будівлі, одними з перших спохватилися та допомогли погасити авто, - інформує пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України.
«Під час несення служби до приміщення Волинської облдержадміністрації забігла жінка і повідомила, що на стоянці поруч димить автомобіль. Я одразу ж узяв вогнегасник та пішов на вказане місце. На той момент автомобіль уже почав горіти і люди, що знаходилися біля нього почали гасити підручними засобами. Я одразу ж взявся його тушити за допомогою вогнегасника. Але оскільки на вулиці був вітер, повністю впоратися з вогнем не вдалося. За лічені хвилини на місце прибули рятувальники, які й локалізували його», - розповів старший солдат Роман Біліч.
За попередньою інформацію, загоряння трапилося через замикання проводки.
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У п’ятницю, 10 квітня, в обідню пору на стоянці біля Волинської обласної державної адміністрації загорівся автомобіль. Гвардійці, що несли службу на посту охорони порядку в будівлі, одними з перших спохватилися та допомогли погасити авто, - інформує пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України.
«Під час несення служби до приміщення Волинської облдержадміністрації забігла жінка і повідомила, що на стоянці поруч димить автомобіль. Я одразу ж узяв вогнегасник та пішов на вказане місце. На той момент автомобіль уже почав горіти і люди, що знаходилися біля нього почали гасити підручними засобами. Я одразу ж взявся його тушити за допомогою вогнегасника. Але оскільки на вулиці був вітер, повністю впоратися з вогнем не вдалося. За лічені хвилини на місце прибули рятувальники, які й локалізували його», - розповів старший солдат Роман Біліч.
За попередньою інформацію, загоряння трапилося через замикання проводки.
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