На стоянці біля Волинської ОДА горів автомобіль. ФОТО

У Луцьку гвардієць допоміг погасити палаючий автомобіль.У п’ятницю, 10 квітня, в обідню пору на стоянці біля Волинської обласної державної адміністрації загорівся автомобіль. Гвардійці, що несли службу на посту охорони порядку в будівлі, одними з перших спохватилися та допомогли погасити авто, - інформує пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України.«Під час несення служби до приміщення Волинської облдержадміністрації забігла жінка і повідомила, що на стоянці поруч димить автомобіль. Я одразу ж узяв вогнегасник та пішов на вказане місце. На той момент автомобіль уже почав горіти і люди, що знаходилися біля нього почали гасити підручними засобами. Я одразу ж взявся його тушити за допомогою вогнегасника. Але оскільки на вулиці був вітер, повністю впоратися з вогнем не вдалося. За лічені хвилини на місце прибули рятувальники, які й локалізували його», - розповів старший солдатЗа попередньою інформацію, загоряння трапилося через замикання проводки.