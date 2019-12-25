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Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик

Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик
Продуктовий набір для святкового кошика до Великодня цього року обійдеться українцям приблизно в 620 гривень.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на директора Юрія Лупенка, пише "Уніан".

"Цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль обійдуться українцям на 88 грн - тобто на 16,5% - дорожче, ніж минулого року, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 грн", - наводяться в повідомленні слова Лупенка.

За його словами, вартість паски домашньої випічки становитиме близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових і прикраси випічки.

Експерт зазначає, що подорожчання паски зумовлено подорожчанням молока, вершкового масла, борошна і цукру, в тому числі, на тлі паніки через карантин і поширення коронавірусу.

Найдорожчими продуктами для святкового кошика в 2020 році традиційно будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса обійдеться у 118 грн за 0,5 кг, а буженина - 110 грн за таку ж вагу. За сало доведеться віддати близько 48 грн за 0,5 кг. Серед молочних продуктів українцям найбільше доведеться заплатити за твердий сир - у середньому 75 грн за 0,5 кг і вершкове масло - 85 грн за півкіло. М'який сир обійдеться приблизно в 55 грн за таку ж вагу.

Найдешевшим продуктом на святковому столі будуть яйця, при середній ціні 20 грн за 10 штук.

"У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино - його вартість зросте до 800 грн. Це на 90 грн, або на 12,7% більше за вартість кошика такого ж складу в 2019 році", - наводяться слова експерта.

Зокрема, за пляшку церковного вина «Кагор» в середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку). Експерт прогнозує, що в умовах невисокої купівельної спроможності населення, яке, до того ж, перебуває на карантині, українці будуть економити на дорожчих продуктах.

"Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, сиру. Економія може з’явитися у використанні дешевшої продукції або в зменшенні кількості продуктів у кошику" - підсумував Лупенко


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Теги: великодній кошик, ціна, 2020, Україна
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