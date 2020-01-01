11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк (на фото), депутат Волинської обласної ради Василь Столяр.
Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Остап, Іван, Кирило, Марк. Зичимо любові, злагоди й великого здоров’я.
За календарем 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.
У 2011 році в центрі Луцька волинські націоналісти силою та з емоціями прогнали комсомольців, які протягом останнього тижня збирали добровільні пожертвування на відновлення пам’ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі.
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Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Остап, Іван, Кирило, Марк. Зичимо любові, злагоди й великого здоров’я.
За календарем 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.
У 2011 році в центрі Луцька волинські націоналісти силою та з емоціями прогнали комсомольців, які протягом останнього тижня збирали добровільні пожертвування на відновлення пам’ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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