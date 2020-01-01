Хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, – Тарас Яковлев розповів про плани після звільнення

Тарас Яковлев заявив, що після звільнення не залишить публічного простору, працюватиме разом з партією «Європейська Солідарність» й, скоріш усього, спробує власні сили в якості кандидата на найближчих місцевих виборах.



У коментарі



Нагадаємо, про звільнення Яковлева стало відомо 10 квітня. Його звільнили у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України.



«Спочатку було відчуття, що я на валізах. Але потім вирішив просто працювати, поки я на цій посаді. Інколи виникали думки самому заяву написати, бо я не асоціюю себе з цією командою», - сказав він.



Таке довге перебування «на валізах» Тарас Яковлев пояснює проблемами у кадровій політиці: «До цього часу більшість голів РДА в Україні взагалі не призначені. Очевидний брак досвідчених кадрів або недосвідченість людей, які зараз керують державою і ніяк не можуть ці кадри підібрати. Іншого пояснення в мене немає».



Про те, хто стане його наступником, Яковлев запевнив, що не знає. «Невідомо, хто буде і коли буде» – пояснив чиновник.



«Наразі я працюю. Це триватиме ще кілька днів, допоки пройдуть усі процедури і я звільнюся офіційно та остаточно. Після цього повноваження голови Луцької РДА виконуватиме перший заступник Олександр Озінович» – пояснив Яковлев.



Далі, каже екс-посадовець, планує реалізувати себе у політиці. Зокрема візьме участь у місцевих виборах у якості кандидата до однієї з місцевих рад.



«Планую залишитись в публічному просторі. Я активний член команди «Європейської Солідарності», тому розвиватимусь в цьому руслі. У мене більше 20 років досвіду в державному управлінні – однозначно хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, які, сподіваюсь, відбудуться восени цього року», - зазначив Тарас Яковлев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Луцької райдержадміністраціїзаявив, що після звільнення не залишить публічного простору, працюватиме разом з партією «Європейська Солідарність» й, скоріш усього, спробує власні сили в якості кандидата на найближчих місцевих виборах.У коментарі «Першому» Тарас Яковлев зазначив, що чекав на звільнення з червня минулого року.Нагадаємо, про звільнення. Його звільнили у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України.«Спочатку було відчуття, що я на валізах. Але потім вирішив просто працювати, поки я на цій посаді. Інколи виникали думки самому заяву написати, бо я не асоціюю себе з цією командою», - сказав він.Таке довге перебування «на валізах» Тарас Яковлев пояснює проблемами у кадровій політиці: «До цього часу більшість голів РДА в Україні взагалі не призначені. Очевидний брак досвідчених кадрів або недосвідченість людей, які зараз керують державою і ніяк не можуть ці кадри підібрати. Іншого пояснення в мене немає».Про те, хто стане його наступником, Яковлев запевнив, що не знає. «Невідомо, хто буде і коли буде» – пояснив чиновник.«Наразі я працюю. Це триватиме ще кілька днів, допоки пройдуть усі процедури і я звільнюся офіційно та остаточно. Після цього повноваження голови Луцької РДА виконуватиме перший заступник» – пояснив Яковлев.Далі, каже екс-посадовець, планує реалізувати себе у політиці. Зокрема візьме участь у місцевих виборах у якості кандидата до однієї з місцевих рад.«Планую залишитись в публічному просторі. Я активний член команди «Європейської Солідарності», тому розвиватимусь в цьому руслі. У мене більше 20 років досвіду в державному управлінні – однозначно хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, які, сподіваюсь, відбудуться восени цього року», - зазначив Тарас Яковлев.

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