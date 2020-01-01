вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, – Тарас Яковлев розповів про плани після звільнення

Хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, – Тарас Яковлев розповів про плани після звільнення
Голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев заявив, що після звільнення не залишить публічного простору, працюватиме разом з партією «Європейська Солідарність» й, скоріш усього, спробує власні сили в якості кандидата на найближчих місцевих виборах.

У коментарі «Першому» Тарас Яковлев зазначив, що чекав на звільнення з червня минулого року.

Нагадаємо, про звільнення Яковлева стало відомо 10 квітня. Його звільнили у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України.

«Спочатку було відчуття, що я на валізах. Але потім вирішив просто працювати, поки я на цій посаді. Інколи виникали думки самому заяву написати, бо я не асоціюю себе з цією командою», - сказав він.

Таке довге перебування «на валізах» Тарас Яковлев пояснює проблемами у кадровій політиці: «До цього часу більшість голів РДА в Україні взагалі не призначені. Очевидний брак досвідчених кадрів або недосвідченість людей, які зараз керують державою і ніяк не можуть ці кадри підібрати. Іншого пояснення в мене немає».

Про те, хто стане його наступником, Яковлев запевнив, що не знає. «Невідомо, хто буде і коли буде» – пояснив чиновник.

«Наразі я працюю. Це триватиме ще кілька днів, допоки пройдуть усі процедури і я звільнюся офіційно та остаточно. Після цього повноваження голови Луцької РДА виконуватиме перший заступник Олександр Озінович» – пояснив Яковлев.

Далі, каже екс-посадовець, планує реалізувати себе у політиці. Зокрема візьме участь у місцевих виборах у якості кандидата до однієї з місцевих рад.

«Планую залишитись в публічному просторі. Я активний член команди «Європейської Солідарності», тому розвиватимусь в цьому руслі. У мене більше 20 років досвіду в державному управлінні – однозначно хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, які, сподіваюсь, відбудуться восени цього року», - зазначив Тарас Яковлев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ексголова Луцької РДА, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вміння? Людей пресувати і по "темниках" працювати, каруселі водити? о-то так навики :)))
Відповісти
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку
Сьогодні, 18:04
Луцькі лікарі розповіли, як правильно утилізувати маски та гумові рукавиці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
Хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, – Тарас Яковлев розповів про плани після звільнення
Сьогодні, 17:35
У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка з важкою патологією
Сьогодні, 17:01
Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
Зеленський звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА Зеленський звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА
Сьогодні, 10:40
Ємця звільнили з посади міністра охорони здоров'я Ємця звільнили з посади міністра охорони здоров'я
30 березень, 14:57
Пішов з посади головний поліцейський Нововолинська Пішов з посади головний поліцейський Нововолинська
26 лютий, 13:00
Звільнили головного поліцейського Волині Петра Шпигу, – ЗМІ Звільнили головного поліцейського Волині Петра Шпигу, – ЗМІ
25 лютий, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними телевізорами. ФОТО
Сьогодні, 18:44
 0
Чоловіка, який обікрав магазин у центрі Луцька, раніше судили за вбивство
Сьогодні, 18:20
 0
Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку
Сьогодні, 18:04
 0
Луцькі лікарі розповіли, як правильно утилізувати маски та гумові рукавиці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
 0
Хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, – Тарас Яковлев розповів про плани після звільнення
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8