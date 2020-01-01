Луцькі лікарі розповіли, як правильно утилізувати маски та гумові рукавиці. ВІДЕО





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Лучанка Леокадія розповідає, що викидає використані маски разом із твердими побутовими відходами.



"Ми з чоловіком рідко виходимо, але масками користуємось. Зараз прийдемо і викинемо, тому що вона не придатна, щоби у ній ще раз ходити кудись ", - говорить жінка.



А от лучанка Владлена Боровічка каже, що має пакети для зберігання та утилізації рукавиць та масок: "Ми приходимо додому, дезінфікуємо рукавички, кладемо їх у цей пакет і потім ми миємо руки, обережно знімаємо маску, і в нас є спеціальний пакет для цих масок".



Лікарка Ірина Андрійчишина каже, що одноразові маски потрібно змінювати кожні дві години і повторно не використовувати.



"Коронавірус передається контактним шляхом, і на масках, і рукавичках, якщо він там є, то зберігається досить тривалий час. Заборонено використовувати маску повторно. Одноразові маски ми знімаємо, тримаючи за зав’язки, складаємо її до середини, ось так тримаючи викидаємо її в одноразовий сміттєвий пакет. Тоді пакет зав’язуємо, після всього добре миємо руки", - розповідає сімейна лікарка Ірина Андрійчишина.



У рукавицях можна ходити впродовж дня, дезінфікувати, але на наступний день міняти, каже медичка.



"Вони ефективні. Коли ми хочемо піднести руки до обличчя, бачимо, що вони в рукавичках і це буде нас насторожувати. Особливо як що вони яскравого кольору. Не потрібно торкатися до обличчя! І рукавиці легше обробити дизрозчином", - каже лікар.



Мікробіолог Петро Бойко каже, що використані рукавички та маски відносяться до категорії епідемічно небезпечних відходів.



"Збереження своєї хвороботворної здатності коронавірус становить від кількох годин до 4-5 днів. 4-5 днів це означає, що ті речі, які могли бути інфікованими або зараженими від носія коронавірусної інфекції, становлять епідемічну небезпеку", - розповідає професор, завідувач лабораторії мікробіології та вірусології СНУ ім. Лесі України Петро Бойко.



Утилізацію сміття від населення, покладено на органи місцевого самоврядування. У Луцьку розпорядження про встановлення закритих контейнерів для утилізації захисних масок та рукавиць не було, сказав журналістам Суспільного заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам розповіли, як правильно одягати та використовувати індивідуальні засоби захисту.Про це пише Суспільне Волинь Лучанка Леокадія розповідає, що викидає використані маски разом із твердими побутовими відходами."Ми з чоловіком рідко виходимо, але масками користуємось. Зараз прийдемо і викинемо, тому що вона не придатна, щоби у ній ще раз ходити кудись ", - говорить жінка.А от лучанка Владлена Боровічка каже, що має пакети для зберігання та утилізації рукавиць та масок: "Ми приходимо додому, дезінфікуємо рукавички, кладемо їх у цей пакет і потім ми миємо руки, обережно знімаємо маску, і в нас є спеціальний пакет для цих масок".Лікарка Ірина Андрійчишина каже, що одноразові маски потрібно змінювати кожні дві години і повторно не використовувати."Коронавірус передається контактним шляхом, і на масках, і рукавичках, якщо він там є, то зберігається досить тривалий час. Заборонено використовувати маску повторно. Одноразові маски ми знімаємо, тримаючи за зав’язки, складаємо її до середини, ось так тримаючи викидаємо її в одноразовий сміттєвий пакет. Тоді пакет зав’язуємо, після всього добре миємо руки", - розповідає сімейна лікарка Ірина Андрійчишина.У рукавицях можна ходити впродовж дня, дезінфікувати, але на наступний день міняти, каже медичка."Вони ефективні. Коли ми хочемо піднести руки до обличчя, бачимо, що вони в рукавичках і це буде нас насторожувати. Особливо як що вони яскравого кольору. Не потрібно торкатися до обличчя! І рукавиці легше обробити дизрозчином", - каже лікар.Мікробіологкаже, що використані рукавички та маски відносяться до категорії епідемічно небезпечних відходів."Збереження своєї хвороботворної здатності коронавірус становить від кількох годин до 4-5 днів. 4-5 днів це означає, що ті речі, які могли бути інфікованими або зараженими від носія коронавірусної інфекції, становлять епідемічну небезпеку", - розповідає професор, завідувач лабораторії мікробіології та вірусології СНУ ім. Лесі України Петро Бойко.Утилізацію сміття від населення, покладено на органи місцевого самоврядування. У Луцьку розпорядження про встановлення закритих контейнерів для утилізації захисних масок та рукавиць не було, сказав журналістам Суспільного заступник начальника міського відділу екології

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