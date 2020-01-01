вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку

Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку
23-річний чоловік за будь-яку ціну намагався повернутися до Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, громадянин України пробував нелегально повернутися до Польщі з Німеччини.

Щоб оминути облаштований пункт пропуску в районі населеного пункту Губін, він вирішив переплисти річку - Нису Лужицьку. Зробити це непомітно йому не вдалося. Коли молодий українець закінчив свій заплив, то на березі його вже чекали прикордонники.

Порушника покарали штрафом в розмірі 500 злотих. А після того, як громадянину України поміряли температуру й переконалися в доброму самопочутті, його повернули назад до Німеччини.

Нагадаємо, в Польщі продовжили термін закриття кордонів до 3 травня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: українець, Польща, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними телевізорами. ФОТО
Сьогодні, 18:44
Чоловіка, який обікрав магазин у центрі Луцька, раніше судили за вбивство
Сьогодні, 18:20
Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку
Сьогодні, 18:04
Луцькі лікарі розповіли, як правильно утилізувати маски та гумові рукавиці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
Хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, – Тарас Яковлев розповів про плани після звільнення
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Українець в медичній масці намагався незаконно потрапити до Польщі. ВІДЕО Українець в медичній масці намагався незаконно потрапити до Польщі. ВІДЕО
27 березень, 18:46
Українцю в Польщі загрожує понад мільйон злотих штрафу і 20 років тюрми Українцю в Польщі загрожує понад мільйон злотих штрафу і 20 років тюрми
06 березень, 12:42
У Польщі п'яний українець пошкодив 7 автомобілів. ФОТО У Польщі п'яний українець пошкодив 7 автомобілів. ФОТО
24 лютий, 16:21
У Польщі знайшли повішеним молодого українця У Польщі знайшли повішеним молодого українця
19 лютий, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандними телевізорами. ФОТО
Сьогодні, 18:44
 0
Чоловіка, який обікрав магазин у центрі Луцька, раніше судили за вбивство
Сьогодні, 18:20
 0
Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку
Сьогодні, 18:04
 0
Луцькі лікарі розповіли, як правильно утилізувати маски та гумові рукавиці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
 0
Хочу задіяти свої вміння на місцевих виборах, – Тарас Яковлев розповів про плани після звільнення
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8