Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку





Як пoвідoмляє



Щоб оминути облаштований пункт пропуску в районі населеного пункту Губін, він вирішив переплисти річку - Нису Лужицьку. Зробити це непомітно йому не вдалося. Коли молодий українець закінчив свій заплив, то на березі його вже чекали прикордонники.



Порушника покарали штрафом в розмірі 500 злотих. А після того, як громадянину України поміряли температуру й переконалися в доброму самопочутті, його повернули назад до Німеччини.



Нагадаємо, в Польщі продовжили термін закриття кордонів до 3 травня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний чоловік за будь-яку ціну намагався повернутися до Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, громадянин України пробував нелегально повернутися до Польщі з Німеччини.Щоб оминути облаштований пункт пропуску в районі населеного пункту Губін, він вирішив переплисти річку - Нису Лужицьку. Зробити це непомітно йому не вдалося. Коли молодий українець закінчив свій заплив, то на березі його вже чекали прикордонники.Порушника покарали штрафом в розмірі 500 злотих. А після того, як громадянину України поміряли температуру й переконалися в доброму самопочутті, його повернули назад до Німеччини.Нагадаємо, в Польщідо 3 травня 2020 року.

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