Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку
Сьогодні, 18:04
23-річний чоловік за будь-яку ціну намагався повернутися до Польщі.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, громадянин України пробував нелегально повернутися до Польщі з Німеччини.
Щоб оминути облаштований пункт пропуску в районі населеного пункту Губін, він вирішив переплисти річку - Нису Лужицьку. Зробити це непомітно йому не вдалося. Коли молодий українець закінчив свій заплив, то на березі його вже чекали прикордонники.
Порушника покарали штрафом в розмірі 500 злотих. А після того, як громадянину України поміряли температуру й переконалися в доброму самопочутті, його повернули назад до Німеччини.
Нагадаємо, в Польщі продовжили термін закриття кордонів до 3 травня 2020 року.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, громадянин України пробував нелегально повернутися до Польщі з Німеччини.
Щоб оминути облаштований пункт пропуску в районі населеного пункту Губін, він вирішив переплисти річку - Нису Лужицьку. Зробити це непомітно йому не вдалося. Коли молодий українець закінчив свій заплив, то на березі його вже чекали прикордонники.
Порушника покарали штрафом в розмірі 500 злотих. А після того, як громадянину України поміряли температуру й переконалися в доброму самопочутті, його повернули назад до Німеччини.
Нагадаємо, в Польщі продовжили термін закриття кордонів до 3 травня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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