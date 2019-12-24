Квартира плюс паркінг – вигідна інвестиція*

Проблема із паркомісцями актуальна чи не для кожного обласного центру України, Луцьк – не виняток. Питання про те, постає і перед тими, хто переїжджає до нової квартири.Спершу спробуємо розібратися, чому паркомісць бракує.У період з 2013 до 2019 року на території Луцька стартувало будівництво 28 житлових комплексів.За період 2015 - 2019 р. – 23 житлових комплексів. Це у 4,6 рази перевищило обсяг будівництва за період з 2013 до 2015 року.На початок березня 2020 року на території новобудов Луцька налічується:- 7880 квартир (зданих і на стадії будівництва);- 3390 паркомісць (підземних і наземних).Отже, в середньому Луцьк забезпечений паркомісцями у новобудовах на 40%.Лише 40% власників квартир у новобудовах зможуть вільно паркувати автомобіль біля дому. Решта змушена шукати інші варіанти.Насправді ж, дефіцит паркомісць може бути значно вищим, адже власники квартири часто мають не один автомобіль, а декілька.Саме зважаючи на таку ситуацію, компанія «Єврохолдінг» подбала про комфорт мешканців своїх забудов: першими в місті збудували підземні паркінги ута, впроваджуючи нову для Луцька культуру паркування.- чисте повітря для відпочинку та розваг;- красивий, упорядкований двір з дитячими та спортивними майданчиками, можливістю організувати барбекю або просто почитати на свіжому повітрі;- місце для автомобіля закріплене саме за конкретним власником, а, отже, ніхто сторонній не зможе зайняти його без дозволу;- влітку не доведеться сідати до розпеченого на сонці салону. Взимку навпаки – автомобіль прогріватиметься швидше.Підземні паркінги ЖК «Яровиця» та «Dream Town» відповідають всім вимогам безпеки та комфорту: постійний температурний режим +5 0С, системи автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції та цілодобове відеоспостереження.Розмір паркомісця – від 12,5 – 18 кв.м, що дозволяє розміщувати автомобілі різного класу та габаритів.Підземні паркінги – це і вигідна інвестиція.Люди схильні обирати комфорт та максимальну економію часу. Тож можливість залишити авто у безпечному підземному паркінгу і, не виходячи на вулицю, піднятися в квартиру безшумним швидкісним ліфтом «MIZUI» (MITSUBISHI) точно ставатиме з часом тільки затребуванішою і популярнішою.Луцьк - комфортне місто для життя, тому кількість охочих переїхати до волинської столиці лише зростатиме, що автоматично призведе до підвищення вартості продажу та оренди нерухомості.«Обирайте новітній паркінг «Яровиця» або «Dream Town» - інвестуйте у свій спокій та стабільність!», - запевняють у забудовника.