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Квартира плюс паркінг – вигідна інвестиція*

Квартира плюс паркінг – вигідна інвестиція*
Проблема із паркомісцями актуальна чи не для кожного обласного центру України, Луцьк – не виняток. Питання про те, постає і перед тими, хто переїжджає до нової квартири.

Спершу спробуємо розібратися, чому паркомісць бракує.

У період з 2013 до 2019 року на території Луцька стартувало будівництво 28 житлових комплексів.

За період 2015 - 2019 р. – 23 житлових комплексів. Це у 4,6 рази перевищило обсяг будівництва за період з 2013 до 2015 року.

На початок березня 2020 року на території новобудов Луцька налічується:

- 7880 квартир (зданих і на стадії будівництва);
- 3390 паркомісць (підземних і наземних).

Отже, в середньому Луцьк забезпечений паркомісцями у новобудовах на 40%.

Лише 40% власників квартир у новобудовах зможуть вільно паркувати автомобіль біля дому. Решта змушена шукати інші варіанти.

Насправді ж, дефіцит паркомісць може бути значно вищим, адже власники квартири часто мають не один автомобіль, а декілька.

Саме зважаючи на таку ситуацію, компанія «Єврохолдінг» подбала про комфорт мешканців своїх забудов: першими в місті збудували підземні паркінги у ЖК «Яровиця» та «Dream Town», впроваджуючи нову для Луцька культуру паркування.

Переваги підземного паркінгу:

- чисте повітря для відпочинку та розваг;

- красивий, упорядкований двір з дитячими та спортивними майданчиками, можливістю організувати барбекю або просто почитати на свіжому повітрі;

- місце для автомобіля закріплене саме за конкретним власником, а, отже, ніхто сторонній не зможе зайняти його без дозволу;

- влітку не доведеться сідати до розпеченого на сонці салону. Взимку навпаки – автомобіль прогріватиметься швидше.

Підземні паркінги ЖК «Яровиця» та «Dream Town» відповідають всім вимогам безпеки та комфорту: постійний температурний режим +5 0С, системи автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції та цілодобове відеоспостереження.

Розмір паркомісця – від 12,5 – 18 кв.м, що дозволяє розміщувати автомобілі різного класу та габаритів.
Квартира плюс паркінг – вигідна інвестиція*

Підземні паркінги – це і вигідна інвестиція.

Люди схильні обирати комфорт та максимальну економію часу. Тож можливість залишити авто у безпечному підземному паркінгу і, не виходячи на вулицю, піднятися в квартиру безшумним швидкісним ліфтом «MIZUI» (MITSUBISHI) точно ставатиме з часом тільки затребуванішою і популярнішою.

Луцьк - комфортне місто для життя, тому кількість охочих переїхати до волинської столиці лише зростатиме, що автоматично призведе до підвищення вартості продажу та оренди нерухомості.

«Обирайте новітній паркінг «Яровиця» або «Dream Town» - інвестуйте у свій спокій та стабільність!», - запевняють у забудовника.

Детальніше можна ознайомитись на сайті
yarovytsya.com.ua Тел. 050 402 05 05
Квартира плюс паркінг – вигідна інвестиція*
Квартира плюс паркінг – вигідна інвестиція*

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Теги: підземний паркінг, Яровиця, Dream Town
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