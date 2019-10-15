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У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО

У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиці Рівненської та Авторемонтної трапилась подвійна аварія.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, ДТП за участю трьох автівок сталась близько 18:20.

Автомобіль Hyundai сірого кольору намагався розвернутись, та не впорався з керування і вчинив ДТП. Водій-винуватець залишив місце пригоди.

Автівки, учасники аварії, отримали механічні пошкодження.

За словами свідків, водій знаходився в неадекватному стані.

Момент аварії зафіксувала камера відеореєстратора. Відео можна переглянути тут.

У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО
У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО
У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО

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Теги: подвійна аварія, Луцьк
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