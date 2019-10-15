У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО
Сьогодні, 19:52
У Луцьку на перехресті вулиці Рівненської та Авторемонтної трапилась подвійна аварія.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, ДТП за участю трьох автівок сталась близько 18:20.
Автомобіль Hyundai сірого кольору намагався розвернутись, та не впорався з керування і вчинив ДТП. Водій-винуватець залишив місце пригоди.
Автівки, учасники аварії, отримали механічні пошкодження.
За словами свідків, водій знаходився в неадекватному стані.
Момент аварії зафіксувала камера відеореєстратора. Відео можна переглянути тут.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, ДТП за участю трьох автівок сталась близько 18:20.
Автомобіль Hyundai сірого кольору намагався розвернутись, та не впорався з керування і вчинив ДТП. Водій-винуватець залишив місце пригоди.
Автівки, учасники аварії, отримали механічні пошкодження.
За словами свідків, водій знаходився в неадекватному стані.
Момент аварії зафіксувала камера відеореєстратора. Відео можна переглянути тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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