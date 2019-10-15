У Луцьку – подвійна ДТП: винуватець аварії втік. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



За їхніми словами, ДТП за участю трьох автівок сталась близько 18:20.



Автомобіль Hyundai сірого кольору намагався розвернутись, та не впорався з керування і вчинив ДТП. Водій-винуватець залишив місце пригоди.



Автівки, учасники аварії, отримали механічні пошкодження.



За словами свідків, водій знаходився в неадекватному стані.



Момент аварії зафіксувала камера відеореєстратора. Відео можна переглянути тут.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиці Рівненської та Авторемонтної трапилась подвійна аварія.Про це повідомили очевидці.За їхніми словами, ДТП за участю трьох автівок сталась близько 18:20.Автомобіль Hyundai сірого кольору намагався розвернутись, та не впорався з керування і вчинив ДТП. Водій-винуватець залишив місце пригоди.Автівки, учасники аварії, отримали механічні пошкодження.За словами свідків, водій знаходився в неадекватному стані.Момент аварії зафіксувала камера відеореєстратора. Відео можна переглянути

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію