Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 квітня





Про це



Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-5º, вдень 9-14º тепла.



У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-2º, вдень 11-13º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність, але без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-5º, вдень 9-14º тепла.У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-2º, вдень 11-13º тепла.

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