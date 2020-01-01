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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 квітня
У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-5º, вдень 9-14º тепла.

У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-2º, вдень 11-13º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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