Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-5º, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-2º, вдень 11-13º тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-5º, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки, температура 0,-2º, вдень 11-13º тепла.
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