На Волині – заборона на вилов раків





Про це



«Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення. З відповідним наказом Управління Держрибагентства у Волинській області можна ознайомитись за посиланням», - повідомив керівник відомства Тарас Куньчик.



Таке обмеження Волинський рибоохоронний патруль вводить тричі на рік:



- у нерестовий період з 01 квітня по 30 червня;

- на період другої линьки з 20 серпня по 30 вересня;

- на період виношування ікри з 01 грудня по 31 березня.



Заборона пов'язана з тим, що типовий репродуктивний цикл річкових раків включає зимово-весняне парування, яке проходить з грудня по березень. Концентрація ікряних самок на репродуктивних полях відбувається у квітні-травні, а виношування личинок самками може тривати до кінця червня. В час линьки та виношування ікри раки не захищені та малорухомі, що й робить їх легкою здобиччю браконьєрів.



Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за що передбачена ч. 4 ст. 85 КУпАП. Розрахунок збитків за незаконне добування цих річкових мешканців здійснюватиметься відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди в наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.



Зазначають, що обмеження тривають не тільки у період нересту, линьки та виношування ікри. В час відсутності заборони, раків не можна ловити у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування та не більше тридцяти штук на одну особу руками або раколовкою, діаметром не більше 70 сантиметрів.



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