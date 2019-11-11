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У Луцьку знову смердить, – соцмережі

У Луцьку знову смердить, – соцмережі
В обласному центрі Волині знову неприємний запах.

Про це у фейсбуці повідомляють жителі Луцька.

Так, волинська журналістка та децентралізаторка Олена Кузьмич повідомила, що неприємний запах відчувається відчувається у різних районах міста.

"Ігор Поліщук, Григорій Недопад, у Луцьку все не по-людськи: знову тхне ввечері в різних районах міста", - йдеться у дописі журналістки.

Радниця голови Волинської ОДА з медійних питань Оксана Прокопчук-Мовяк повідомила про сморід на проспекті Грушевського: "На Грушевського немає чим дихати. Знову "аромати Франції".

Також на неприємний запах скаржаться жителі вулиць Огієнка, Шопена.

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Теги: Луцьк, сморід
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