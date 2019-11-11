У Луцьку знову смердить, – соцмережі

В обласному центрі Волині знову неприємний запах.Про це у фейсбуці повідомляють жителі Луцька.Так, волинська журналістка та децентралізаторкаповідомила, що неприємний запах відчувається відчувається у різних районах міста., у Луцьку все не по-людськи: знову тхне ввечері в різних районах міста", - йдеться у дописі журналістки.Радниця голови Волинської ОДА з медійних питаньповідомила про сморід на проспекті Грушевського: "На Грушевського немає чим дихати. Знову "аромати Франції".Також на неприємний запах скаржаться жителі вулиць Огієнка, Шопена.