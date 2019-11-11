У Луцьку знову смердить, – соцмережі
Сьогодні, 21:48
В обласному центрі Волині знову неприємний запах.
Про це у фейсбуці повідомляють жителі Луцька.
Так, волинська журналістка та децентралізаторка Олена Кузьмич повідомила, що неприємний запах відчувається відчувається у різних районах міста.
"Ігор Поліщук, Григорій Недопад, у Луцьку все не по-людськи: знову тхне ввечері в різних районах міста", - йдеться у дописі журналістки.
Радниця голови Волинської ОДА з медійних питань Оксана Прокопчук-Мовяк повідомила про сморід на проспекті Грушевського: "На Грушевського немає чим дихати. Знову "аромати Франції".
Також на неприємний запах скаржаться жителі вулиць Огієнка, Шопена.
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Про це у фейсбуці повідомляють жителі Луцька.
Так, волинська журналістка та децентралізаторка Олена Кузьмич повідомила, що неприємний запах відчувається відчувається у різних районах міста.
"Ігор Поліщук, Григорій Недопад, у Луцьку все не по-людськи: знову тхне ввечері в різних районах міста", - йдеться у дописі журналістки.
Радниця голови Волинської ОДА з медійних питань Оксана Прокопчук-Мовяк повідомила про сморід на проспекті Грушевського: "На Грушевського немає чим дихати. Знову "аромати Франції".
Також на неприємний запах скаржаться жителі вулиць Огієнка, Шопена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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