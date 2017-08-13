Кріштіану Роналду сподобалося, як українська спортсменка виконала його челлендж
Сьогодні, 03:09
Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду сподобалося виконання його челленджу українською легкоатлеткою Юлією Левченко.
Про це повідомляє видання Sport ua
Выдомий футболыст позначив в сторіс інстаграму виконання українською легкоатлеткою Юлією Левченко його челенджу під назвою «Nike Living Room Cup».
Нагадаємо, Роналду за 45 секунд зробив 142 скручування, Левченко вдалося дістатися до позначки в 80 повторень.
Про це повідомляє видання Sport ua
Выдомий футболыст позначив в сторіс інстаграму виконання українською легкоатлеткою Юлією Левченко його челенджу під назвою «Nike Living Room Cup».
Нагадаємо, Роналду за 45 секунд зробив 142 скручування, Левченко вдалося дістатися до позначки в 80 повторень.
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