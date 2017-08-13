вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кріштіану Роналду сподобалося, як українська спортсменка виконала його челлендж

Кріштіану Роналду сподобалося, як українська спортсменка виконала його челлендж
Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду сподобалося виконання його челленджу українською легкоатлеткою Юлією Левченко.

Про це повідомляє видання Sport ua

Выдомий футболыст позначив в сторіс інстаграму виконання українською легкоатлеткою Юлією Левченко його челенджу під назвою «Nike Living Room Cup».
Кріштіану Роналду сподобалося, як українська спортсменка виконала його челлендж


Нагадаємо, Роналду за 45 секунд зробив 142 скручування, Левченко вдалося дістатися до позначки в 80 повторень.

Теги: Юлія Левченко, Кріштіану Роналду, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кріштіану Роналду сподобалося, як українська спортсменка виконала його челлендж
Сьогодні, 03:09
Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак
Сьогодні, 02:19
За кордоном від коронавірусу померло вже 6 українців
Сьогодні, 01:11
На Великдень до патрулювання залучать майже всіх поліцейських
Сьогодні, 00:19
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Україна завоювала срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики Україна завоювала срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики
13 серпень, 2017, 05:27
Рівно 60 років тому луцька «Волинь» зіграла перший матч Рівно 60 років тому луцька «Волинь» зіграла перший матч
10 квітень, 22:59
Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера» Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»
01 квітень, 09:19
Мріє потрапити до збірної: волинянин пробіг 100 кілометрів за 7 годин і 44 хвилини Мріє потрапити до збірної: волинянин пробіг 100 кілометрів за 7 годин і 44 хвилини
29 березень, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кріштіану Роналду сподобалося, як українська спортсменка виконала його челлендж
Сьогодні, 03:09
 0
Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак
Сьогодні, 02:19
 0
За кордоном від коронавірусу померло вже 6 українців
Сьогодні, 01:11
 0
На Великдень до патрулювання залучать майже всіх поліцейських
Сьогодні, 00:19
 0
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8