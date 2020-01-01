Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак
Сьогодні, 02:19
Жителі обласного центру Волині скаржаться на зграю безпритульних бродячих собак, яка кидається на людей та автівки.
Про це на платформі Відкрите місто написав Віктор Шутовський.
Так, чоловік повідомив, що вперше зграю собак у дворі на проспекті Воли 29 він побачив 7 квітня.
"Не стерилізовані, так як нема позначки на вухах. Кидаються на авта і перехожих. Можуть знаходитись на території двору та поза ним від вулиці Сенатора до вулиці Вавилова. Якщо потрібні фото собак, будь ласка повідомте", - йдеться у дописі.
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Про це на платформі Відкрите місто написав Віктор Шутовський.
Так, чоловік повідомив, що вперше зграю собак у дворі на проспекті Воли 29 він побачив 7 квітня.
"Не стерилізовані, так як нема позначки на вухах. Кидаються на авта і перехожих. Можуть знаходитись на території двору та поза ним від вулиці Сенатора до вулиці Вавилова. Якщо потрібні фото собак, будь ласка повідомте", - йдеться у дописі.
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