Як і коли у луцькому соборі освячуватимуть вербу

У Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі вербу освячуватимуть протягом 3 днів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.З нагоди великого свята Входу Господнього в Єрусалим, яке у народі називають Вербною неділею, або Вербницею, освятити вербу в кафедральному соборі Святої Трійці можна буде в суботу, неділю та понеділок."Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного", - йдеться у дописі.