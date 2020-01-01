Як і коли у луцькому соборі освячуватимуть вербу
Сьогодні, 22:35
У Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі вербу освячуватимуть протягом 3 днів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.
З нагоди великого свята Входу Господнього в Єрусалим, яке у народі називають Вербною неділею, або Вербницею, освятити вербу в кафедральному соборі Святої Трійці можна буде в суботу, неділю та понеділок.
"Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.
З нагоди великого свята Входу Господнього в Єрусалим, яке у народі називають Вербною неділею, або Вербницею, освятити вербу в кафедральному соборі Святої Трійці можна буде в суботу, неділю та понеділок.
"Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного", - йдеться у дописі.
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