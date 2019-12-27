Рівно 60 років тому луцька «Волинь» зіграла перший матч
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10 квітня 1960 року футбольний клуб "Волинь" з Луцька зіграв свій перший офіційний поєдинок.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк.
Для "Волині"10 квітня стало багатим на події днем, адже у цей день команда зіграла перший офіційний матч, забила перший гол, здобула першу перемогу, забила перший хет-трик.
10 квітня 1960 року "Волинь" в Кіровограді несподівано обіграла "Зірку" з рахунком 3:1. Всі три перші голи забив Володимир Бойченко.
Разом з тим перший старший тренер "Волині" Борис Нємєц створив першу легенду: мовляв, після гри кіровоградські вболівальники, захоплені грою волинян, винесли футболістів з поля на руках, але кіровоградські ЗМІ писали про це по іншому.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк.
Для "Волині"10 квітня стало багатим на події днем, адже у цей день команда зіграла перший офіційний матч, забила перший гол, здобула першу перемогу, забила перший хет-трик.
10 квітня 1960 року "Волинь" в Кіровограді несподівано обіграла "Зірку" з рахунком 3:1. Всі три перші голи забив Володимир Бойченко.
Разом з тим перший старший тренер "Волині" Борис Нємєц створив першу легенду: мовляв, після гри кіровоградські вболівальники, захоплені грою волинян, винесли футболістів з поля на руках, але кіровоградські ЗМІ писали про це по іншому.
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