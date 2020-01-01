Ліквідація, перейменування, створення: у структурі Волинської ОДА – зміни

В структурі апарату Волинської облдержадміністрації відбулися зміни.Про це стало відомо з розпорядження голови ОДАвід 10 квітня.Так, голова ОДА доручив перейменувати:1) управління персоналом на службу управління персоналом;2) юридичне управління на управління правового забезпечення;3) організаційне управління на організаційне управління та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування, в його складі:- відділ аналітичної роботи та моніторингу на відділ взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;- відділ організаційної та планової роботи на відділ організаційної, аналітичної роботи та моніторингу;4) відділ фінансово-господарського забезпечення на фінансовий відділ.Також в апараті ОДА ліквідують: загальний відділ у кількості (8 штатних од.), відділ роботи із зверненнями громадян (5 од.), сектор контролю (2 од.), управління інформаційних технологій та адміністрування (10 од.),відділ інформаційних технологій (6 од.) та регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців у кількості (3 од.) та скоротять посади у цих структурних підрозділах.В апараті створять:- управління документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян (15 од.)- відділ роботи із зверненнями громадян в кількості (5 од.)- сектор контролю в кількості (2 од.)- відділ цифрового розвитку та матеріально-технічного забезпечення (6 од.)- відділ адміністрування Державного реєстру виборців (3 од.)Згідно з розпорядженням очільника ОДА, в апараті введуть посади:1) в організаційне управління та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування – заступника керівника апарату – начальника управління в кількості 1 штатна одиниця;2) в сектор з питань запобігання та виявлення корупції – головного спеціаліста в кількості 1 штатна одиниця;3) в патронатну службу – помічників у кількості 2 штатні одиниці.