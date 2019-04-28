На Великдень до патрулювання залучать майже всіх поліцейських
Сьогодні, 00:19
На великодні свята практично увесь особовий склад поліції забезпечуватиме дотримання карантину в Україні.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, - пише Громадське.
«Практично весь особовий склад на ці свята знаходитиметься на своїх робочих місцях. Щобільше, на вихідні, і в ці й наступні, і через тиждень, коли будуть відбуватися всі великі свята, представники Нацполіції та МВС будуть на роботі», — розповів радник.
Також Тандіт повідомив, що комендантську годину можуть запровадити в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу. Сформувати повний перелік таких регіонів можуть до ранку 11 квітня.
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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, - пише Громадське.
«Практично весь особовий склад на ці свята знаходитиметься на своїх робочих місцях. Щобільше, на вихідні, і в ці й наступні, і через тиждень, коли будуть відбуватися всі великі свята, представники Нацполіції та МВС будуть на роботі», — розповів радник.
Також Тандіт повідомив, що комендантську годину можуть запровадити в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу. Сформувати повний перелік таких регіонів можуть до ранку 11 квітня.
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