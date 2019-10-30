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Волинянин вкрав у односельчанина мотоцикл

Волинянин вкрав у односельчанина мотоцикл
18-річний житель Волинської області вкрав мотоцикл "Минск" у свого односельця.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

9 квітня до поліції надійшла заява від 53-річного жителя Маневицького району. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали мотоцикл «Минск».

Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 18-річний житель Маневицького району, односелець потерпілого. Викрадений транспортний засіб вилучили.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, поліція, крадіжка
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