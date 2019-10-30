Волинянин вкрав у односельчанина мотоцикл





Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.



9 квітня до поліції надійшла заява від 53-річного жителя Маневицького району. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали мотоцикл «Минск».



Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 18-річний житель Маневицького району, односелець потерпілого. Викрадений транспортний засіб вилучили.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-річний житель Волинської області вкрав мотоцикл "Минск" у свого односельця.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.9 квітня до поліції надійшла заява від 53-річного жителя Маневицького району. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали мотоцикл «Минск».Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 18-річний житель Маневицького району, односелець потерпілого. Викрадений транспортний засіб вилучили.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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