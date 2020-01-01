Прем'єр-міністр повідомив, коли українці вийдуть на роботу





Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера у п'ятницю, 10 квітня, - пише



"Ми будемо змушені почати думати про те, що Україна повинна йти на роботу. І в травні ми будемо йти на роботу разом з усією Україною", - сказав Шмигаль.



Він додав, що зараз уряд працює над вирішенням таких важливих питань:



як українці виходитимуть на роботу;

які нові соціальні стандарти потрібно створити;

як розтягнути години пік на транспорті, щоб уникнути великого скупчення людей.



За словами Шмигаля, вже існує план виходу із кризи, проте він ще "сирий".



"Ми чітко розуміємо, які кредитні програми необхідно зробити для малого і середнього бізнесу, де потрібен рефінанс кредитів, яка ставка кредитування до 5% повинна бути в умовах економіки. Те, що у нас зараз немає італійського або іспанського сценарію, не означає, що ми повинні розслабитися і все завершувати", - сказав Шмигаль.



Він також повідомив, що зараз в Україні немає зниження кількості захворюваності, а навпаки - число хворих щодня збільшується.



"Той переломний момент, я думаю, він настане після Пасхи, коли ми почнемо рухатися вниз. У той момент ми почнемо надавати план заходів, які ми розробили. Щоб через 3-4 тижні дати їх малому і середньому бізнесу", - пояснив глава уряду.



Шмигаль вважає, що в найближчі три тижні українці повинні витримати і перервати ланцюжок захворювання.



"У травні Україна повинна піти на роботу. Ми це розуміємо, готуємося, повинні створити робочі місця, можливість малому і середньому бізнесу привести в рух свій бізнес. Ми повинні жити в нових соціальних стандартах, із соціальною дистанцією, в масочному режимі, із частим миттям рук і ще багато всього", - додав Шмигаль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна не зможе два-три місяці "сидіти на дивані", і вже у травні українці повинні піти на роботу.Про це сказав прем'єр-міністрв ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера у п'ятницю, 10 квітня, - пише Кореспондент "Ми будемо змушені почати думати про те, що Україна повинна йти на роботу. І в травні ми будемо йти на роботу разом з усією Україною", - сказав Шмигаль.Він додав, що зараз уряд працює над вирішенням таких важливих питань:як українці виходитимуть на роботу;які нові соціальні стандарти потрібно створити;як розтягнути години пік на транспорті, щоб уникнути великого скупчення людей.За словами Шмигаля, вже існує план виходу із кризи, проте він ще "сирий"."Ми чітко розуміємо, які кредитні програми необхідно зробити для малого і середнього бізнесу, де потрібен рефінанс кредитів, яка ставка кредитування до 5% повинна бути в умовах економіки. Те, що у нас зараз немає італійського або іспанського сценарію, не означає, що ми повинні розслабитися і все завершувати", - сказав Шмигаль.Він також повідомив, що зараз в Україні немає зниження кількості захворюваності, а навпаки - число хворих щодня збільшується."Той переломний момент, я думаю, він настане після Пасхи, коли ми почнемо рухатися вниз. У той момент ми почнемо надавати план заходів, які ми розробили. Щоб через 3-4 тижні дати їх малому і середньому бізнесу", - пояснив глава уряду.Шмигаль вважає, що в найближчі три тижні українці повинні витримати і перервати ланцюжок захворювання."У травні Україна повинна піти на роботу. Ми це розуміємо, готуємося, повинні створити робочі місця, можливість малому і середньому бізнесу привести в рух свій бізнес. Ми повинні жити в нових соціальних стандартах, із соціальною дистанцією, в масочному режимі, із частим миттям рук і ще багато всього", - додав Шмигаль.

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